«Un juez ha resuelto que a mí y a mis hijas nos van a desahuciar». Parece que ya no hay vuelta atrás para Mariano –56 años–, esclavo de una deuda contraída por valor de 220.000 euros tras la quiebra de su tienda de alimentación con productos centroeuropeos en Zaragoza hace cinco años. La orden de alzamiento se ha concedido para el próximo jueves 25 de mayo. «Llegué a tener a cinco personas aseguradas, creando riqueza», apunta este zaragozano, que avaló en Caixabank con su vivienda en el centro de la capital aragonesa, tres plazas de garaje y su coche y ahora se ha quedado con una mano delante y la otra detrás tras la reciente adjudicación de su último inmueble, su casa, por «un precio irrisorio» al fondo buitre Buildingcentre. «Ya hemos agotado la vía legal. Han liquidado todo mi patrimonio y voy a pagar con creces», lamenta.

Hasta el momento, recuerda Mariano, desde Caixabank solo le han ofrecido dos posibilidades de alquiler social aunque ni le han llegado a facilitar «la ubicación exacta» de este par de pisos. «Todo apunta a que son infraviviendas. Tienes que aceptarlo o irte a la calle y solo pido una alternativa digna si no puede ser en mi vivienda. ¿Quién se va a un piso y firma sin verlo antes?», relata con curioso sosiego, aunque es consciente de que el tiempo se acaba para él y sus dos hijas de ocho y diez años.

"Somos números que dan unos ratios por mucho que hagan esas campañas de publicidad"

«Lo único que funciona es señalar públicamente. Se jactan con campañas publicitarias de que no pueden dejar a nadie atrás pero te das cuenta de que es una tapadera y lo triste es cuánto presumen de sus beneficios, pero, ¿a costa de qué? Somos números que dan unos ratios por mucho que hagan esas campañas de publicidad», denuncia.

Mariano no se ha quedado con los brazos cruzados durante estos años, sino que se ha reciclado estudiando el máster de Educación para ejercer como profesor asociado en la Universidad de Zaragoza y también de Formación Profesional en la rama de administración. A pesar de todo ello, este padre de familia reconoce que la sociedad de hoy en día no admite el fracaso, como pudo haber sido la quiebra de su negocio. «Parece que si has fracasado es porque lo has hecho mal y te lo mereces», apostilla.

«Llegué a quedarme casi dos años en paro y, ¿quién te va a contratar con esa edad? Yo rompo todos los esquemas: he trabajado toda la vida, tengo experiencia en una empresa privada, en una ONG y he tenido un negocio propio. Igual de teoría no sé mucho, pero de práctica es que me ha pasado de todo», defiende. No obstante, su sueldo también está embargado y solo percibe una asignación mensual de 950 euros.

Por el momento, este vecino de Zaragoza ha encontrado apoyo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un refugio para estar «activo» impartiendo charlas en la Universidad o en las asociaciones de barrios, repartiendo octavillas y compartiendo reuniones con el resto de afectados. «Uno no puede hablar de estos temas en su trabajo ni tampoco les puedes decir que su vida es una mierda. La PAH es una forma de desahogo donde no vamos a que nos solucionen el caso, sino a hacerlo entre todos. Tengo el apoyo de toda esa gente y solo soy un caso más de los muchos que hay», señala.

El desahucio será «muy temprano», en torno a las 07.00 horas, a pesar de que él considera que la jueza ha cometidos errores «flagrantes» de interpretación en el rechazo del recurso al hacer constar que sus ingresos superan el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) cuando él solo percibe esa asignación mensual de 950 euros.

«Se te pasan muchas cosas por la cabeza, no me dejan rehacer mi vida y esto no se arregla votando a uno u otro, sino luchando de una forma pacífica y respetuosa. Si queremos que el mundo sea más justo, tenemos que hacer nuestro poquito», finaliza.