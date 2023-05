Tender puentes entre personas que quizá no se atreven a pedir ayuda cuando notan que algo no va bien. Este es el objetivo de la aplicación Eyrapp (unión de Eyra, diosa nórdica de la salud y el bienestar y app) , un proyecto diseñado por tres alumnos del colegio Compañía de María de Zaragoza, preocupados por la salud mental de los jóvenes de su generación. Ellos son Pablo Santos, Irene Castillo y Guillermo Sáez (todos de 16 años y estudiantes de Bachillerato de Ciencias de la Salud) y su mentor, Miguel Velasco; y su proyecto está entre los diez finalistas al concurso lanzado por Audi.

Son conscientes de los datos que señalan que uno de cada cinco jóvenes tiene un problema de salud mental diagnosticado y eso es «la punta del iceberg». Para ellos es importante ofrecer una ayuda y sobre todo «centrarlo en los jóvenes» y con la tecnología como protagonista porque se asegura que esta la que «crea inseguridades y queríamos mostrar que también pueden ayudar», asegura Irene. Por eso este proyecto pretende «acercar el teléfono de la esperanza a nuestra generación» porque igual «no somos capaces de coger un teléfono pero sí una aplicación», aseguran.

Conocen casos cercanos y «queríamos proponer alguna solución», señala Pablo, ya que «un adulto sabe qué hacer, cómo actuar pero quizá un público más vulnerable como nosotros tiene más vergüenza para pedir ayuda».

Y ahí estaría esta iniciativa que es como un chat, como puede ser whatsapp, «con inteligencia artificial a la que «queremos humanizar» y a la que se puede contar problemas, pero también podría incluir test psicológicos, personas con vivencias similares, quedadas con gentes que «necesitan ayuda y que les anime a seguir», explica Pablo.

La aplicación será gratuita y, como señala Irene, «no queremos sustituir a los psicólogos», a lo que Pablo añade: «Tiene dos puntos fuertes, ayuda a aquellos que no quieren ir al psicólogo y quieren hablar con alguien que no juzga» pero detrás habría especialistas o derivaciones cuando hiciera falta.

Además, quieren romper tabúes y que se hable de los problemas de salud mental porque «parece que solo se hablan de roles de todo perfecto y no es así». «Es necesario pedir ayuda» por lo que Eyrapp se ofrece para «todo aquel que se sienta mal, podría entrar en la aplicación y encontrar una luz», señala Velasco, que además cuenta con la ventaja del anonimato, ya que no sería necesario identificarse.

Para alumnos y docente es necesario hablar de la salud mental, y no identificar al que tiene problemas como «el rarito», asevera Irene, que reconoce que es necesario hablar de ello y «normalizar». Y ponen como ejemplo el abandono de términos como «loco», afirma Pablo.

Guillermo, Irene y Pablo fueron ya finalistas el año pasado en este mismo concurso, en aquella ocasión con una aplicación sobre medio ambiente y «cómo reducir plásticos en el mar», explican. Les gustó la experiencia y esta han repetido con un problema que afecta a su generación y con la que quieren, sobre todo «ayudar».

El próximo 17 de junio, el equipo aragonés, denominado Cierzo, irá a Madrid y participará en una gala en la que explicarán su proyecto durante tres minutos. Un jurado elegirá al ganador, pero en caso de desempate serán los votos obtenidos hasta la fecha las que declaren el vencedor y que aplicación se desarrolla (se puede votar en audicrea.com). El premio es dos semanas en EEUU, una para conocer el país y otra para desarrollar el proyecto en Google, Apple, etc. «Sería una recompensa inolvidable» por el galardón y por «el proyecto, que es muy necesario». No quieren ganar dinero, solo «ayudar y mejorar lo que hay alrededor»; por eso, saben que, como les han dicho los formadores de Audi que el suyo es «un proyecto necesario» y aunque no sean elegidos en el futuro, Eyrapp se convertirá en una realidad.