Lo primero que hacemos cuando tenemos una incidencia o queremos hacer una consulta es llamar a la empresa pertinente. El simple acto de hacer la llamada puede parecer algo sencillo; simplemente tenemos que marcar el número y aguardar a ser atendidos. Sin embargo, del otro lado, el proceso es bastante más complejo.

Detrás de cada llamada hay una persona que se encarga de atender, contestar y solucionar cada una de las consultas de las personas. Si bien esta figura suele pasar desapercibida, representa un perfil indispensable para el correcto funcionamiento de toda empresa. A continuación, hablamos con Roberto Navarro Castillo, responsable del área de call center de Alfil Soluciones, empresa líder en el sector en Aragón. Será el encargado de explicarnos al detalle cómo funciona este servicio y las ventajas de contratarlo para tu empresa.

Un perfil orientado al cliente

Piensa en todas esas veces que has llamado a una empresa y no has podido hablar con una persona… De un tiempo a esta parte, los asistentes virtuales se han puesto de moda y solemos encontrarlos cuando tratamos de contactar con una empresa. Esta tecnología, también conocida como chatbot conversacional, consiste en un programa de simula y procesa conversaciones a través de mensajes de texto o de voz.

Si bien esta tecnología facilita la labor, suele ser muy mal recibida por parte de los usuarios que buscan respuestas. Es aquí donde la figura del agente de call center entra en acción y gana adeptos. “Nos distinguimos por tener un trato de cercanía, complicidad y flexibilidad con nuestros clientes”, afirma el responsable del área de call center de Alfil Soluciones, a la vez que resalta la existencia de “diferentes tipos de servicios y campañas disponibles, adaptadas a cada cliente”.

Cercanía, complicidad y flexibilidad son los distintivos del equipo de Alfil Soluciones

“En Alfil Soluciones le damos un soplo de aire fresco a la atención al cliente, prestamos servicios de calidad a otras empresas con el valor añadido de mejorar la sociedad confiando en las diferentes capacidades de las personas”, resume Roberto.

Un servicio de call center completo y a la altura

Alfil Soluciones nace en 2017 con un claro objetivo: crear oportunidades de trabajo para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Tras seis años en actividad, la empresa ha sabido posicionarse como referente en el servicio de atención al cliente. En pocas palabras, la empresa trabaja en la externalización de procesos como la atención telefónica para mejorar la calidad de los productos y servicios de tu empresa.

Para dimensionar la cobertura del equipo, Navarro nos explica algunos de los más de 15 servicios que presta la empresa.

Estudios de satisfacción

Gestión de incidencias y reclamaciones

Servicio de información telefónica

Fidelización y aumento de clientes

Formación en gestión con el cliente

Puedes acceder a todos los servicios de call center de Alfil Soluciones y encontrar el que mejor se adapte a lo que tu empresa o negocio necesita hoy mismo.

Soluciones adaptadas a cada cliente

Respecto a la personalización de los servicios, el responsable del call center de Alfil Soluciones explica que “se ajusta cada uno de los puestos a las habilidades y competencias de cada trabajador”. En este sentido, “es importante realizar una correcta selección de personal y formación de entrada”, ya que, tal y como afirma Navarro, “no es lo mismo realizar encuestas de satisfacción que gestionar incidencias o realizar una gestión comercial”.

Desde la empresa aseguran que diariamente realizan un seguimiento de los niveles de atención para corregir posibles desviaciones. Asimismo, se llevan a cabo controles mensuales de indicadores de calidad de cada uno de los servicios ofertados. “Además, tenemos un equipo que realiza escuchas de calidad a todos los trabajadores para dar formaciones individualizadas que permitan una mejora continua del servicio”, concluye Navarro.

Por qué trabajar con una empresa social como Alfil Soluciones

Alfil Soluciones es una de las empresas sociales de la Fundación Rey Ardid, y trabajar con ellas trae sus ventajas. Al contratar los servicios de call center que estamos hablando, podrás acogerte a las medidas alternativas a la reserva del 2% de personas con algún tipo de discapacidad. En este sentido, estarás contribuyendo a la creación de empleo para personas en riesgo de exclusión social.

En definitiva, tendrás a un equipo de profesionales cualificados que se ocupen de los servicios auxiliares de tu empresa. Y, como si fuera poco, contarás con la garantía de la Fundación Rey Ardid, que consiste en sustitución inmediata en caso de baja laboral, gestión de ayudas y material técnico propio, entre otras facilidades.

