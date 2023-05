La gestión del transporte sanitario en Aragón se convirtió ayer, de nuevo, en protagonista electoral. El candidato del PP al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, aseguró desde Alcañiz que en los primeros cien días de su mandato modificará los pliegos del plan de transporte urgente e insistió en la necesidad de «blindar el servicio que prestan las ambulancias y UVI móviles para que puedan atender a los ciudadanos durante las 24 horas del día».

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Aragón adjudicó en enero a Ambulancias Tenorio el transporte urgente por 126 millones de euros durante un periodo de cuatro años. La empresa tiene previsto asumir el servicio en los próximos días.

Azcón no aclaró cómo piensa modificar la adjudicación del citado convenio, lo único que concretó es que ampliará la prestación del servicio a las 24 horas del días. El líder del PP se mostró muy crítico con la gestión sanitaria del Gobierno del cuatripartito. «Hay pocos lugares como Alcañiz que reflejen tan bien los problemas de sanidad de la comunidad», denunció. Azcón centró su visita a la capital del Bajo Aragón en los problemas sanitarios de la comarca, en la que residen más de 70.000 habitantes.

Críticas sanitarias

No es la primera vez que Azcón cuestiona con dureza la gestión sanitaria del Gobierno autonómico. Unas críticas que han encontrado respuesta en Lambán, quien el domingo denunció “la campaña llena de falsedades que está haciendo Azcón a un nivel que no he visto anteriormente en ninguna campaña y eso que he hecho muchas”.

En este sentido, el candidato socialista suele poner en evidencia el desconocimiento de Azcón de la realidad aragonesa, cuando por ejemplo lo acusó “de no empezar las obras del centro de salud de Barbastro en unas declaraciones que hizo justo a 100 metros de las obras que iniciamos hace cuatro meses” o sus acusaciones “de haber suprimido 49 centros de salud, lo que supondría desmantelar la sanidad pública, algo que es propio del PP, cuando los socialistas hacemos justo todo lo contrario y estamos construyendo nuevos centros de salud”,

Ayer, el candidato popular insistió en sus ataques y denunció que en la capital de la comarca del Bajo Aragón «se han recortado las ambulancias y el servicio de UVI móvil por las noches y los fines de semana. Siete plazas de médicos MIR se han quedado desiertas y el 80% de la plantilla sanitaria firmó una carta dirigida a la consejera de Sanidad en la que se le indicaba que no hay personal suficiente como para prestar un servicio de calidad», aseguró el candidato popular.

Azcón también se refirió al futuro hospital de Alcañiz, «que se tendría que haber construido hace cinco años y que sigue sin materializarse porque el PSOE prefirió parar las obras en lugar de empezarlo».

El candidato popular aseguró que su prioridad en la próxima legislatura será la gestión de la sanidad, tras criticar «la mala gestión de Lambán, que ha hecho que, a la hora de ser evaluada por los ciudadanos, haya bajado puestos en los ranking».

El candidato popular insistió durante su visita a la capital del Bajo Aragón en que cuando gobernaba su partido, Aragón tenía la segunda sanidad mejor valorada de España.