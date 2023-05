Tomás Guitarte es el deseado. Lo desea la izquierda y también la derecha. Es objeto de deseo del socialista Javier Lambán, que solo atrayéndose a Guitarte va a poder encajar una complicada coalición progresista en la próxima legislatura. Y también es el anhelo del popular Jorge Azcón, que ve en el líder de la formación turolense la pieza que falta a su puzzle para gobernar la comunidad con la ayuda de Vox.

Pero Guitarte le ha dado un sonoro portazo a Vox y ha desinflado las posibles opciones de un Gobierno liderado por Azcón en el que tengan que convivir Vox y Teruel Existe, sea cual sea la fórmula elegida. Guitarte fue uno de los protagonistas del debate organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el único que organiza un medio de comunicación privado aragonés en esta campaña electoral, con los principales candidatos al Gobierno de Aragón. Faltó uno: Javier Lambán. El líder socialista y candidato a ser reelegido un tercer mandato consecutivo declinó la invitación de este diario con el argumento de que solo participaba en el debate de la televisión autonómica. El PSOE propuso que otro miembro de la candidatura ocupara la silla de Lambán, propuesta que no ha sido aceptada por este diario por entender que debían participar los cabezas de cartel, como así fue en el de alcaldables de Zaragoza celebrado hace una semana.

Guitarte, tajante

«Cualquier solución que suponga quedar en manos de Vox no la compartimos», aseguró tajante un Guitarte que intentó zanjar así las exigencias de claridad que le reclamaban con insistencia sus rivales sobre la futura política de pactos de Teruel Existe. «¿Vas a gobernar con Vox o no?», le exhortó José Luis Soro, de CHA. El diputado de Vox, Alejandro Nolasco, aprovechó para tentar al dirigente turolense: «Podemos hacer grandes cosas por Teruel». Pero Guitarte desoyó los cantos de sirena del candidato de extrema derecha. «No es por ti, solo que todo no es válido. Leéis la Constitución a la mitad, os queréis cargar la autonomía, el tema de la comarcalización es importante para nosotros y vuestras políticas son del siglo XIX», bombardeó . Guitarte cerró a cal y a canto la puerta a Vox, tras la polvareda que se ha levantado en el partido por la entrevista con este diario en la que la dejó abierta a la extrema derecha.

El líder de Teruel Existe insistió en que la última palabra en la política de pactos la tendrán los órganos internos del partido, pero remarcó que «habrá que pactar con alguien que comparte un modelo de comunidad». Aseguró que su formación no tiene preferencia por alguna fuerza política, por lo que no rechazó de forma explícita un Gobierno con el PP .

El popular Jorge Azcón reafirmó su voluntad de gobernar en solitario y eludió pronunciarse ante un posible acuerdo con la formación de extrema derecha. «El PP quiere un pacto con los aragoneses y hablaremos con todos los que quieran un cambio. No se puede dar por muertos a Ciudadanos y al PAR». Las palabras de Azcón provocaron las risas del resto de candidatos. Y es que minutos antes, Azcón había dado por hecho que el PAR no participará en las negociaciones poselectorales porque, sencillamente, no tendrá representación en las futuras Cortes. «Hay que ver cuánto se bajan los pantalones los partidos en Madrid», aclaró el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, en su habitual lenguaje claro y directo, para añadir acto seguido: «No estaremos con aquel que atente contra los derechos de los aragoneses», anunció. «Posiblemente, no estaréis», propinó Azcón, al tiempo que auguró que Soro «se va a afiliar al PSOE en dos días».

Política de pactos abierta

La política de pactos centró la expectación de un debate celebrado en un momento clave de la campaña electoral, a seis días de la trascendental votación del domingo, cuyo resultado es incierto, aunque se da por seguro que el partido que salga victorioso de las urnas va a necesitar pactar con al menos una fuerza política.

Fue un debate vivo, sin corsés. Los presidenciables llegaron incluso a interrumpirse en varias ocasiones. Ante la ausencia de Lambán –"es un insulto a los votantes», arremetió el popular- Azcón repartió reproches contra la candidata de Podemos, Maru Díaz, y especialmente contra el cabeza de lista de CHA, José Luis Soro, por seguir en el Gobierno del cuatripartito pese a estar en contra de proyectos polémicos como la unión de estaciones y el despliegue de parques eólicos.

Los candidatos de CHA y Podemos hicieron frente a los reproches del popular mostrándose orgullosos con su labor en el cuatripartito y apostaron por repetir experiencia dentro en un Gobierno progresista. Soro, que insistió en que gracias a la postura contraria de su departamento se ha logrado bloquear el proyecto de la unión de estaciones, remarcó que se han acabado «los clavicos del abanico, porque están el PP y Vox, y luego los demás», tras la declaraciones de intenciones que Guitarte había realizado minutos antes. «Queremos seguir en el Gobierno, arriesgando, pero tenemos la obligación de llegar a un acuerdo y estoy seguro de que vamos a conseguir esa mayoría», concluyó.

Maru Díaz, de Podemos, también insistió en la soledad de Azcón y Nolasco en las próximas Cortes. «Queremos un gobierno de izquierda, con más fuerza y que siga pensando en la gente»

El líder de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, fue especialmente beligerante en su choque dialéctico con Azcón y mostró su rechazo a la «colaboración público privada» defendida por muchos candidatos. Sanz reiteró su deseo de estar en un Gobierno que quiera «más sector público y menos privado». «IU es una fuerza coherente, de fiar, y podemos introducir en el Gobierno esta perspectiva progresista que no ha existido.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Carlos Ortas, no aclaró su política pactos, aunque insistió en el mensaje de que que quiere «un Aragón mejor, centrado mucho en las familias».