Nuevo giro de guion en el caso Inaga. Después de que el director gerente Jesús Lobera rompiera su silencio para defender la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, perteneciente al Gobierno de Aragón, ante las sospechas de gestión en la autorización de parques de renovables a empresas de Forestalia, los trabajadores también han dado un paso al frente y han emitido un comunicado en el que califican de "difamación gratuita" las explicaciones de Lobera sobre el cese del anterior secretario general del Inaga y de dos jefes de área.

El pasado martes, Lobera rechazó la "purga" de funcionarios que no intervenían en la evaluación de las renovables de la polémica, justificando que su salida respondía a la "falta de cumplimiento de sus obligaciones". También destacó el director del Inaga que eran "cargos de libre designación" y que salieron del Inaga porque, por ejemplo con el anterior secretario general, "tenía un problema serio de conciliación de personalidades y de criterios".

Pues bien, en menos de 24 horas de esas palabras, los trabajadores del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, entidad de derecho público encargada de las tramitaciones ambientales en Aragón, han emitido un comunicado en el que señalan que se han visto "obligados" a redactarlo. "En especial por las palabras vertidas por parte de su director y en especial, a los motivos aludidos para justificar los ceses del anterior secretario del Instituto y de dos jefes de área", señalan a la vez que quieren manifestar públicamente "un firme apoyo" a los despedidos "porque los que estamos desde sus inicios en esta entidad pública desde el año 2004, hemos compartido muchos años de trabajo y los conocemos bien por su rigor, su capacidad técnica y su entrega al trabajo".

"Se trata de funcionarios de conocida solvencia técnica en las materias de las áreas que han gestionado, con la ética profesional y observancia del ordenamiento jurídico que requiere a los empleados públicos. Buena prueba de ello es que han permanecido desarrollando sus funciones hasta ahora. De hecho, los distintos cargos directivos que han dirigido el Inaga no habían prescindido de sus labores hasta la fecha. Podemos pensar que no lo habrán hecho tan mal como se ha dicho", concluyen.

Aunque Lobera rompió su silencio ante unas informaciones del diario El Mundo, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ya publicó a principios de mes una conversación con uno de los cesados que denunciaba que el organismo ambiental había aprobado expedientes para proyectos vinculados con el desarrollo de las energías renovables que "no están amparados por informes técnicos de funcionarios de la casa". "Se me pidió culminar un expediente para el día siguiente, antes del 25 de enero. Yo dije que era imposible hacerlo. El director del Inaga me decía que era imprescindible. Entonces, me retiraron el expediente y lo acabaron resolviendo en la subsección de Energías Renovables del Inaga, con una propuesta de resolución favorable al día siguiente. Tenían prisa y lo hicieron", afirmó.

Las sospechas en la gestión del boom de parques de energías renovables en Aragón se instalaron sobre el edificio del Inaga el pasado diciembre cuando Teruel Existe comenzó a hablar de fraccionamiento de proyectos y de conflicto de intereses porque empresas subcontratadas por el instituto habrían realizado la evaluación de impacto ambiental en proyectos de sus propios clientes. Mientras esto llegaba a la Fiscalía en abril comenzaron los despidos que fueron denunciados por el PP como una «purga» de quienes confrontaban con el director gerente Jesús Lobera.

Ayer no solo habló Lobera, sino también el candidato del PP al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y quien aspira a revalidar su cargo al frente del Ejecutivo por el PSOE, Javier Lambán. El primero pidió al segundo que dé explicaciones sobre la tramitación de las plantas fotovoltaicas y eólicas para despejar «dudas» que rodean las autorizaciones de proyectos. «Esto no tiene que ver con las elecciones, esto tiene que ver con que les garanticemos a los aragoneses que la Administración funciona, que no hay chanchullos y que los proyectos, las garantías y los derechos que tienen los ciudadanos en esta comunidad se cumplan», dijo Azcón.

Lambán, por su parte, le contestó: «Antes de lanzar ningún tipo de acusación e insidia hay que estar muy seguro de lo se está diciendo y cuando se tienen ideas muy claras de que se ha cometido alguna irregularidad, hay que ir directamente a la Fiscalía».