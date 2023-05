La Atención Primaria vuelve a estar en el foco y, esta vez, lo hace acompañada por un montante de hasta 579 millones para llevar a cabo reformas y mejoras en el sistema. La cuantía, aprobada ayer por el Consejo de Ministros y de la que llegarán a Aragón un total de 18,4 millones de euros, se percibe entre los sindicatos sanitarios de la comunidad como una «inversión necesaria». Sin embargo, piden que se destine a «crear empleo y favorecer las condiciones contractuales» de los profesionales y no tanto a infraestructuras y compra de recursos. «Debería venir a mejorar la falta de médicos y las plantillas en los centros, para que estos trabajadors no se vayan a otras comunidades. La inversión es bienvenida, pero debería ser periódica hasta alcanzar el 25% del presupuesto de Atención Primaria en Sanidad», indicó a este diario Leandro Catalán, presidente de Fasamet.

En la misma línea se pronunció Delia Lizana, portavoz de Sanidad en CCOO Aragón. «La Atención Primaria no solo necesita esta inyección económica para el equipamiento y mejora de sus instalaciones, sino que debe aumentarse el presupuesto hasta alcanzar ese 25%», reiteró, al tiempo que lamentó que se haya insistido en la inversión «en periodo electoral».

Desde UGT Sanidad en Aragón, Elena Lahoz apuntó que estos millones «no deben verse como un gasto, sino como una inversión que genere empleo y salud» y añadió que «nunca es mucho» cuando se trata de «mejorar» la sanidad pública.

Jessica Fessenden, de CSIF Sanidad en Aragón, señaló que la cuantía de 579 millones anunciada por el Gobierno de España es «insuficiente» para la Atención Primaria. «Nuestra propuesta como sindicato es que para arreglar la situación en todo el país harían falta 4.100 millones de euros. No hay concreción tampoco del destino del dinero y, en todo caso, es escaso», insistió Fessenden.

Los MIR que terminan este año elegirán plaza en Aragón el 7 de junio Los MIR (Médico Interno Residente) que están terminando estos días su periodo de formación en Aragón podrán elegir ya plaza para trabajar en Atención Primaria el próximo 7 de junio. Ese día, según la convocatoria publicada ayer por el Salud, tendrá lugar la adjudicación centralizada de un total de 184 puestos de Atención Primaria en diferentes centros de salud de las tres provincias. Se trata de contratos para medicina de familia y para Atención Continuada bajo diferentes modalidades como sustituciones, interinidades vacantes de larga duración, interinidades temporales o plazas que van a quedar vacías por el traslado del profesional actual. Será el 7 de junio, a las 15.30 horas, cuando los MIR que han hecho su formación en Aragón podrán elegir alguna de estas plazas para seguir trabajando en la comunidad. El proceso también está abierto a cualquier médico que esté en bolsa pendiente de una plaza en el Salud.

Por su parte, Mari Cruz Oliván, presidenta en Aragón del sindicato de enfermería Satse, tildó de «parche o tirita» el anuncio de la inversión en Atención Primaria. «Las diversas Administraciones y la sanitaria en particular tienen que hacer un diagnóstico real de las necesidades actuales de la sociedad, no podemos seguir con un modelo organizativo de hace varias décadas. Es necesario una planificación con partidas presupuestarias concretas. Las generalidades y los parches no son la solución», indicó.

"Las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas son insuficientes y sus condiciones laborales son deficientes», señaló Oliván, quien añadió que "el ciudadano necesita accesibilidad al sistema y no formar parte de las lista de espera continuamente para diferentes procesos o pruebas diagnósticas".

Fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón precisaron ayer que de los casi 18,4 millones para Atención Primaria que llegarán a la comunidad un total de 1,1 millones se destinarán a la compra de 50 ecógrafos, mientras 160.000 euros servirán para comprar 8 retinógrafos. Además, 4,1 millones serán para equipar salas de fisioterapia o de urgencias de los centros de salud, mientras que 400.000 euros se usarán para renovar las salas de Radiología de Ejea, Fraga y Tarazona.

Del mismo modo, se contemplan 500.000 euros para proyectos de Transformación Digital y 2,2 millones para estrategias de formación de los profesionales y desarrollo de herramientas.

"La cuantía para salud mental es poca"

El Consejo de Ministros también aprobó ayer un total de 38 millones de euros para el abordaje de la salud mental, la «gran olvidada» del sistema, en palabras de Delia Lizana (CCOO Aragón). "La demanda es muy alta y las necesidades son muy importantes. Vemos como solo quien puede sufragar su salud mental puede tener asistencia de calidad en el tiempo necesario. Los recursos públicos son claramente insuficientes", señaló.

De esos 38 millones, Aragón recibirá 1,2 millones, un dato que, en opinión del Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental, es «poco» para una demanda sanitaria «que cada vez tiene más demanda de pacientes. «La cuestión es sencilla. Si el Plan de Salud de Aragón hasta 2025 ya prevé 22 millones, a nivel nacional la cuantía, repartida entre 17 comunidades, es insuficiente. Bienvenida sea toda inversión, porque en salud mental cualquier aportación es mucha, pero creemos que a un millón o así por territorio es escaso», señalaron fuentes del colectivo.

«No es tanto el dinero, sino el tener una estrategia a largo plazo. Ahí es donde hay que invertir. La iniciativa de sostenibilidad del sistema que presentó el Gobierno de Aragón la tenemos sobre la mesa y nos parece correcta. Ahí está el reto, pero debe haber un planteamiento común», añadieron.