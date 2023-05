El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, se mostró ayer partidario de pactar con el PSOE para dejar fuera a Vox de las instituciones aragonesas. En una entrevista en el diario El Mundo, el todavía alcalde de Zaragoza no descartó «en función del resultado», ofrecer al líder socialista, Javier Lambán, que la gobernabilidad de la región «pase por los dos partidos».

Azcón aseguró en la entrevista que «Vox tiene que madurar todavía». «Tiene que seguir en la oposición», subrayó. El líder del PP aragonés descartaría así formar una alianza con Vox y Aragón Existe para gobernar. Un pacto que también se antoja imposible, ya que Tomás Guitarte ha rechazado cualquier acuerdo que les pueda unir a la ultraderecha. Pese a este posible gobierno de coalición de PP y PSOE en Aragón, Azcón aspira a poder «gobernar en solitario»

Respuesta de Lambán

El socialista Lambán descalificó la «ocurrencia» de Azcón y acusó a su rival de «un falta de proyecto para Aragón clamorosa» que ha tenido que suplir «con visitas de sus líderes nacionales». Para Lambán, Azcón «ha demostrado un desconocimiento absoluto de la realidad aragonesa» y su falta de proyecto para Aragón. «Lo ha tenido que ir supliendo con visitas de sus líderes nacionales; aquí parece que a las elecciones se presenta Feijóo y no Azcón», aseveró Lambán, para quien eso «denota mucha debilidad» y que Azcón «sin sus líderes nacionales no es nada», o mucha desconfianza de éstos en él porque «consideran que a Jorge no se le puede dejar solo».

Por su parte, el candidato de VOX a la Alcaldía de Zaragoza, Julio Calvo, descalificó al PSOE por «haber pactado con Bildu y comprado votos en Mojácar». «No sé qué pensarán los votantes del PP de las declaraciones de Jorge Azcón de pactar con Javier Lambán».