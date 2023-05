Mayo es el mes de las flores y el mes elegido para celebrar el festival Zaragoza Florece, por tercer año consecutivo. Esta vez, el evento primaveral ha comenzado desde un paseo en trenecito por el Parque Grande José Antonio Labordeta disfrutando de la pasión floral de la ciudad con la compañía del cómico Rafael Mazas Fabiolo, quien ha ido deleitando al público con sendas poesías.

"¡Qué recuerdos del tren chispita!", exclamaba el humorista nada más comenzar el trayecto. A las 11.45 horas arrancaba el tren acompañado por el ligero cierzo que levantaba el aroma de las flores, que tantos suspiros y alergias provoca, llamando la atención de Mazas: "con tanta flor se me viene a la cabeza pura poesía".

Y a eso que se ha lanzado, recitando que "las flores de Zaragoza, se riegan con el canal. Se cogen con el rocío para adornar el Pilar", ganándose varios "ohhh" de los viajeros por todo el vagón. Entre poesía y poesía y alguna que otra broma a la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, como que "esto no es algo de campaña, sino de campiña", el tren ha llegado a la primera parada.

La florista mexicana Edith Guzmán presenta Pasión por las flores, una escultura de mujer hecha de semilla de platanero, que ha despertado el interés y hambre de Mazas, que exclamaba: "¡Ah! Sí que sabe a plátano". Además, el cabello de la figura está creado por hojas de magnolio y todo ello esta acompañado por un florecido túnel con tonos rosados y pasionales que llenan de vida La Pajarera. ¿La inspiración? La naturaleza y pasión, artista quiere decir con su propuesta que "las flores nos transmiten tanto al ser humano como a todo ser vivo esa alegría y vida que nos transmiten".

Vuelta al trenecito, vuelta a la poesía de Rafael Mazas inspirado por las "musas florales". Antes de bajar para admirar la segunda obra, Entre puentes, el cómico la vuelve a soltar y recuerda que este evento no es una cuestión de votos, sino de "Botox". Y entre risa y aplausos, se llega a los puentes del paseo de los Bearneses, donde la artista Mónica Vilanova representa con su obra "unas gotas de lluvia del canal que acaban dando vida a las flores". Los tres puentes del paseo están decorados cada uno de un color: rojo, rosa y amarillo... muy primaveral.

Pasión por la vida es la siguiente obra, a la que deciden ir andando por la cercanía. Con mucho color, diversión y exotismo, Mila Delgado se basa en su hija de nueve años. Una edad en la que "estás en una revolución, donde no eres niña ni adulta", explicaba María Jesús Silvosa, que ha dirigido la obra de Mila (ya que por asuntos personales no ha podido estar presente durante la preparación). Toda una obra de arte que con las luces y las diferentes flores silvestres dejan un espacio perfecto para pasear y hacerse fotos. Y así lo ha visto Mazas, quien ha dicho que solo faltaba "la Rosalía de fondo" para que todo fuera de "cuento".

De nuevo, vuelta al trenecito, aunque de forma breve porque en seguida vuelve a parar. Esta vez frente a las escaleras que llevan al Batallador. Este es el lugar escogido por la concejala para dar comienzo (de manera oficial) al festival Zaragoza Florece, con la obra de Frederic Duprè, Myriade, recubriendo uno de los balcones al más puro estilo de una pintura a la Monet, que ha recibido el alago de todos los presentes.

El paseo continúa a pie por todos los puestos colocados por la avenida de San Sebastián, en los que uno puede encontrar desde productos cosméticos hasta ramos de flores.

Para finalizar la aventura, se puede disfrutar de las Food Trucks y la zona de picnic para descansar de tanta belleza y color, en un día acompañado con mucho sol pero, como no podía ser menos en la capital, mucho cierzo.

Los visitantes satisfechos

Entre tanta flor, no ha faltado la admiración de todos los que se han acercado a pasear por el parque. Una pareja de mayores que caminaba por las casetas de la mano describían la decoración como algo "espectacular", asombrados por el arco de flores de Pasión por la vida, la botella de Ámbar con todos los adornos florales y "por su puesto, el quiosco de música que está precioso".

"La verdad es que hay mucha variedad de todo, muchos colores que eso es lo que más me gusta", explica sonriente Paula Sánchez, que se había parado en uno de las casetas para observar los productos artesanales. Afirma que lo que más le gusta es ver "el pulmón de Zaragoza tan llevo de vida en un finde semana con tanto color". Para ella es su tercera vez aquí y asegura que "cada año se supera".

"Me encanta", dice Isabel, que junto a Carmen aprovecha para disfrutar la decoración tras su colaboración con San Vicente Paul en una de las primeras casetas. "El parque está precioso, hay cosas muy bonitas y flores que si no ves aquí probablemente no puedas verlas nunca", continua animando a todo aquel que esté dudando en ir. Algo a lo que Carmen se ha sumado, asegurando que este tipo de eventos "dan alegría y hacen brillar a la ciudad".

En los puestos de comida, Gloria y Ainhoa trabajan en la Salaina. Las extremeñas explican que nunca habían estado, pero aseguran que esta celebración a la naturaleza les parece "algo precioso" y que "estamos deseando tener un rato para acercarnos a verlo todo bien y llevarnos algún recuerdo a casa".