Más del 30% de los ciudadanos de la Unión Europea en etapas y situaciones vulnerables de su vida corren un mayor riesgo de pasar de un peso saludable al sobrepeso y a la obesidad. Aunque se han propuesto muchas intervenciones para combatir la obesidad, rara vez han sido eficaces.

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) participa en el proyecto europeo H2020 Fomentar un estilo de vida saludable mediante carteras de intervención personalizadas para prevenir y controlar la obesidad en etapas vulnerables de la vida (HealthyW8) que ha comenzado este mes de mayo. Tiziana de Magistris, investigadora de la Unidad Transversal de Economía Agroalimentaria lidera este proyecto en el CITA en el que también colabora la investigadora en formación Pilar Uldemolins.

El objetivo del proyecto HealthyW8 es aumentar la eficacia de los esfuerzos e inversiones actuales y futuros en iniciativas de prevención de la obesidad en toda Europa. La mayoría de las intervenciones adolecen de no adaptarse al contexto personal (por ejemplo, los aspectos socioeconómicos, los factores biológicos del usuario, el entorno, las preferencias dietéticas, el nivel de forma física, etc.), se centran únicamente en la dieta o la actividad física, pasan por alto sobre todo los aspectos emocionales y no consiguen implicar y motivar a las personas. Así pues, las iniciativas de prevención de la obesidad en la política y la práctica suelen tener un impacto marginal.

El proyecto HealthyW8 abordará estas deficiencias mediante el desarrollo iterativo, junto con las partes interesadas, de un programa digital de estilos de vida saludables basado en pruebas y en la experiencia para salvar la brecha entre la ciencia, los actores sociales y las partes interesadas (por ejemplo, profesionales de la salud, industrias alimentarias, responsables políticos) y los ciudadanos de la Unión Europea.

Las poblaciones destinatarias son las que se encuentran en fase de transición, es decir, los escolares (5-10 años, y sus padres), los adultos jóvenes (18-25 años) y las personas mayores (>65 años). A medio plazo, se calcula que con 200.000 usuarios de HealthyW8 se evitará 10.000 casos de obesidad al año. A largo plazo, el impacto se maximizará mediante la adopción de la metodología, la plataforma y las herramientas propuestas en el proyecto por parte del mayor número posible de instituciones y entidades de la Unión Europea.

Te puede interesar: Sociedad Los factores psicológicos influyen en el 95% de los casos de sobrepeso u obesidad

HealthyW8 es un consorcio altamente experimentado, sinérgico y complementario que se basará en el proyecto europeo “Lifelong Food and Nutrition Assistance (LIFANA)” (Asistencia alimentaria y nutricional de por vida) y se basará en la investigación transdisciplinar en proyectos piloto multicéntricos paneuropeos y en aleatorizados a largo plazo para lograr su objetivo general de aumentar el impacto de las intervenciones y políticas actuales y futuras de prevención de la obesidad en la Unión Europea.

Este proyecto, financiado por el programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa de la Unión Europea, cuenta con una subvención para el CITA de 375.250 euros y tiene una duración de cinco años. Los países participantes son: Luxemburgo (coordinador del proyecto), Italia, Portugal, España, Alemania, Bulgaria, Dinamarca, y Holanda.