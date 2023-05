El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza es el escenario del II Congreso IEDIS sobre Empleo, Sociedad y Sostenibilidad, que tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de junio en la capital aragonesa.

El congreso se abrirá con una conferencia inaugural de carácter multidisciplinar impartida por Shoshana Grossbard (San Diego State University), que lleva por título Decision-making in Families: Economics and other Social Sciences, la cual fue doctoranda del Premio Nobel de Economía Gary Becker. Será el miércoles, 31 de mayo, a las 10.30 horas, media hora después de la inauguración oficial, que correrá a cargo de Rosa María Bolea Bailo, vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoz; y José Alberto Molina, director del Instituto de Investigación IEDIS.

El encuentro constará de 5 sesiones (una por línea de investigación), en las que se van a presentar 20 destacadas investigaciones desarrolladas por miembros de del IEDIS. Las cinco sesiones serán moderadas por periodistas especializados de medios de comunicación de Aragón.

La primera de ellas tendrá como tema principal Empleo y Demografía, y se abordarán temas como efectos del covid, desempleo y defunciones por trastornos mentales, temperaturas extremas o desconexión digital. El moderador será Nicolás Espada, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

La segunda sesión abordará la Educación y salud; la tercera tratará sobre innovación y sociedad digital; la cuarta, ya el 1 de junio, sobre Sostenibilidad y responsabilidad social; y la quinta, sobre Globalización.

Otra novedad de este segundo congreso es que el 1 de junio por la tarde tendrán lugar cuatro sesiones junior en la que 29 predocs de los programas de doctorado IEDIS presentarán sus investigaciones en formato póster. Estas cuatro sesiones serán moderadas por coordinadores de distintos programas de doctorado y se celebrarán tanto en el Aula Magna del paraninfo como en la Facultad de Economía y Empresa.

En total, en el II Congreso IEDIS se van a presentar 49 investigaciones desarrolladas por miembros (seniors y juniors) de nuestro Instituto de Investigación.