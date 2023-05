El ahorro se ha convertido en una de las prioridades de los aragoneses. Siempre ha sido así, pero el final de la pandemia y la recuperación de la economía han estimulado a los pequeños inversores de la comunidad que tratan de buscar un refugio para sus ingresos. Pero no siempre resulta sencillo. El Observatorio de Inverco –un foro de análisis que estudia el comportamiento de las dinámicas de inversión de los españoles– sitúa a los aragoneses entre los primeros de la clase a nivel nacional en sus aportaciones a fondos de inversión.

Aragón suma 751.600 cuentas de partícipes que totalizan 16.835 millones de euros de patrimonio (el 5,5% del total nacional). Esta cifra equivale al 40,3% del Producto Interior Bruto (PIB) de Aragón frente al 23,1% de media nacional. De esta forma, se sitúa en tercer lugar solo por detrás de La Rioja y País Vasco. El estudio refleja que en cinco comunidades (La Rioja, País Vasco, Aragón, Castilla y León y Navarra), la inversión en este tipo de productos representó la tercera parte o más de su PIB en 2022, según los datos facilitados por Inverco. Estas regiones, junto a Madrid (29,1%), se encuentran por encima de la media nacional (23,1%).

Pero si alguna provincia destaca sobre el resto es la de Teruel, ya que sus más de 86.000 partícipes concentran casi 2.000 millones de euros de patrimonio, lo que supone el 53% de su actividad económica. La provincia de Zaragoza ocupa la quinta posición con mayor patrimonio en fondos (11.904 millones de euros).

No es de extrañar, por tanto, que los aragoneses tengan fama de ahorradores y de cautos a la hora de invertir, por lo que prefieren no asumir demasiados riesgos. Quizá por ello, el 37,3% del patrimonio en fondos de inversión van destinados a la renta fija frente al 14,2% que opta por la renta variable. No obstante, cada vez son más los que buscan una mayor rentabilidad, lo que exige correr más riesgos y también explica el avance de los fondos mixtos en sus carteras.

El 37,3% del patrimonio en fondos de inversión de los aragoneses van destinados a la renta fija frente al 14,2% que opta por la renta variable

En estos momentos, los fondos de inversión suponen en la comunidad el 43,4% respecto a los depósitos, lo que coloca a Aragón en cabeza del ranking nacional y prácticamente duplica la ratio del conjunto de España. Dicho de otra forma, de cada 100 euros ahorrados, 43 van a fondos.

Un 2022 turbulento

Sin embargo, la guerra de Ucrania, la volatilidad de los mercados y las turbulencias provocadas en el sector financiero mundial por el rescate de bancos como el Silicon Valley, el First Republic Bank y el Credit Suisse, entre otros, comenzaron a sembrar las dudas entre los inversores aragoneses que vieron descender sus rentabilidades y optaron por mantener posiciones más conservadores.

Esta coyuntura explica el ligera caída del patrimonio destinado a este tipo de productos en 2022 (16.835 millones del pasado año frente a los 17.452 millones de 2021). Al mismo tiempo, la apuesta por el sector inmobiliario comenzó a dar algunos síntomas de debilidad, ya que las hipotecas formalizadas cayeron un 14,2% en diciembre de 2022 como consecuencia de la subida del euribor.

En este escenario, la renta fija, las letras del Tesoro y la deuda pública parecen ser el mejor destino para el dinero que todavía tenían acumulado los aragoneses durante la pandemia, ya que el incremento de los tipos de interés han permitido rentabilidades que pueden superar el 3%, aunque esta cifra se encuentra todavía lejos del incremento del coste de la vida, ya que el IPC cerró el año con una subida del 5,9% en Aragón, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).