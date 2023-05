Los incendios sufridos en España el pasado verano provocó la modificación urgente de la Ley de Montes estatal a través de una orden, que era necesario adaptar a cada comunidad. Esa norma es la que se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial de Aragón, que incorpora un nuevo nivel de riesgo en cuanto a la alerta por incendios; diferenciándose entre el rojo (riesgo muy alto) y el rojo plus (riesgo extremo) y han presentado el director general del Medio Natural y Gestión Forestal, Jorge Crespo; y la directora general de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez, junto al Plan Anual para la Prevención Vigilancia y Extinción de Incendios forestales.

Para que se de este rojo plus debe existir un percentil (variables) de humedad relativa (por debajo del percentil 5), de temperatura (por encima del percentil 95) y de viento superior a los 30 kilómetros por hora. En los últimos años, según ha explicado Crespo, esta situación estaría vinculada al "viento subsahariano" y se hubiera declarado en cinco o seis ocasiones el año pasado (no en todo Aragón sino que afectaría a determinadas zonas) y en "años no tan extremos como el pasado, por ejemplo el anterior, "en tres", según ha asegurado analizando los años anteriores.

Cada día se publicará pasadas las 11 horas el nivel de alerta junto con la Agencia Estatal de meteorología. La declaración se hará de forma conjunta por los departamentos de Presidencia y Agricultura, ya que como se demostró el año pasado es necesario trabajar en "colaboración estrecha", ha explicado Sánchez.

Tanto el nivel de alerta rojo, como la situación declarada de alerta rojo plus, serán determinadas por término municipal, publicándose diariamente en la página web del Gobierno de Aragón el listado de municipios afectados junto con el boletín del Nivel de Alerta por Incendio Forestal; mientras que el de naranja o rojo, a las comarcas. "Es fundamental la coordinación porque hay que estar prevenidos y que se tenga localizado a las personas vulnerables" para posibles desalojos, que se hagan de "la forma más rápida y eficaz", ha reconocido.

Prohibiciones

Tal y como establece la Ley de Montes estatal, cuando el nivel de alerta sea rojo queda prohibido:

Encender fuego en todo tipo de espacios abiertos

La suspensión temporal, en tanto se mantenga el referido riesgo, de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda, y de restos selvícolas

Encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello

La utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo cuando resulten necesarias para la extinción de incendios

La introducción y uso de material pirotécnico

Arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio.

Además, quedarán en suspensión temporal todas las autorizaciones que pudieran haberse concedido para uso del fuego en espacios abiertos, quedando asimismo prohibidos los usos del fuego sometidos exclusivamente a comunicación previa. Lo mismo sucederá con las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

Cuando el nivel de alerta sea rojo plus, además de las limitaciones previstas en el punto anterior, y sin perjuicio de las medidas que expresamente puedan adoptarse en la declaración de la alerta, quedarán suspendidas las pruebas deportivas, espectáculos pirotécnicos y otros eventos que puedan generar situaciones que favorezcan el inicio de un incendio forestal, salvo que dispongan de un plan específico de prevención y extinción de incendios forestales aprobado por el Departamento competente en materia de protección civil. En este sentido, la orden prevé que se pueda limitar incluso el acceso a las masas forestales de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión.

Actividades esenciales o de interés general

Por otra parte, la Orden prevé la autorización de determinadas actividades consideradas esenciales o de interés general para la Comunidad Autónoma. Cuando el Nivel de alerta sea rojo o rojo plus, en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros, podrán realizarse las siguientes actividades esenciales:

Actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos que puedan requerirse sobre infraestructuras viarias, de suministro y transporte de energía, de telecomunicaciones o cualquier otro suministro básico para la población, siempre que no sea posible aplazar su reparación, hayan sido previamente comunicadas al 112 y se realicen con las medidas de seguridad adecuadas por parte de la empresa que, en todo caso, contará con los medios necesarios para abordar la extinción en caso de producirse un incendio. En la medida de lo posible, se evitará la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas para realizar estas actuaciones.

La utilización en suelo urbano de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, siempre que se utilicen a distancias superiores a 100 m respecto al terreno forestal, o se localicen en el interior de estancias de edificaciones cerradas con muros exteriores construidos con materiales no combustibles.

Además, en situaciones de Nivel de alerta rojo, en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros, adicionalmente a las previstas en el punto anterior se autorizan las siguientes actividades:

La utilización de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas, y siempre que:

* El ahumador sea portado en un recipiente metálico con un mecanismo hermético que facilite su extinción definitiva una vez concluida su actividad; además el ahumador deberá encenderse dentro del citado recipiente y permanecerá en él siempre que no se esté utilizando.

El ahumador sea portado en un recipiente metálico con un mecanismo hermético que facilite su extinción definitiva una vez concluida su actividad; además el ahumador deberá encenderse dentro del citado recipiente y permanecerá en él siempre que no se esté utilizando. * El asentamiento apícola cuente con una faja cortafuegos perimetral libre de vegetación susceptible de propagar el fuego de al menos 3 metros de ancho.

El asentamiento apícola cuente con una faja cortafuegos perimetral libre de vegetación susceptible de propagar el fuego de al menos 3 metros de ancho. * Las labores de cosecha y empacado de cereal a menos de 400 metros del monte. En el supuesto de que estas labores se ubiquen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva, superior a las 100 hectáreas, se realizarán fuera de la franja horaria comprendida entre las 14:00 y 18:00 horas y se adoptarán las medidas precautorias necesarias que, en todo caso, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de 1000 litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modo que pueda abordarse la extinción en caso de incendio.

Las labores de cosecha y empacado de cereal a menos de 400 metros del monte. En el supuesto de que estas labores se ubiquen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva, superior a las 100 hectáreas, se realizarán fuera de la franja horaria comprendida entre las 14:00 y 18:00 horas y se adoptarán las medidas precautorias necesarias que, en todo caso, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de 1000 litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modo que pueda abordarse la extinción en caso de incendio. La utilización de maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas a la contemplada en el apartado anterior.

Balance de la primera parte del año

La estadística provisional de incendios forestales de Aragón para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023 recoge un total de 173 siniestros (el cuarto año con mayor número registrado del periodo 2005-2023), y que han afectado a 1.338,88 ha forestales, de las que 538,62 ha eran arboladas (40,23%). El número de siniestros es moderadamente superior (un 15,33 %) a la media histórica 2005-2022, que es de 150 siniestros. La superficie forestal afectada es muy superior a la media histórica (398,73 ha para este mismo periodo), habiéndose quemado 3,4 veces más que el promedio histórico, resultando 2023 el segundo año con mayor superficie afectada entre enero y abril, únicamente superado por el año 2012 en se calcinaron 3.162,66 ha forestales, de las cuales 2.730 se calcinaron en el incendio de Montanuy de 8 de marzo de 2012.

El 71,09 % de los siniestros se han quedado en conatos (menos de 1 ha) y tan solo el 4,6% de los siniestros han superado las 5 ha, siendo el incendio registrado en San Agustín (23/3/2023) el mayor de todos los registrados en el periodo (840 ha en Teruel, si bien la superficie quemada por el mismo incendio dentro de la provincia de Alicante fue muy superior, cercana a las 4.000 ha).

De los 173 siniestros, 41 correspondieron a la provincia de Huesca; 109 a Zaragoza y 23 a Teruel. De estos, un 99,42% se debieron a causas humanas (55,23%: negligencias, 34,30%: intencionados, 6,98%: causas desconocidas o en investigación, 2,33%: accidentes y 0,58% reproducidos).