El Banco de Alimentos de Zaragoza espera recaudar 400.000 euros para "llegar a octubre"

Recaudar “lo más posible” para atender a todas las peticiones que recibe el Banco de Alimentos de Zaragoza. Este es el objetivo de la nueva Gran Recogida, organizada a nivel nacional, que durante este viernes y sábado permitirá a los ciudadanos donar dinero en más de 200 tiendas de la capital aragonesa y también en especie en dos cadenas, Alcampo y Carrefour. José Ignacio Alfaro, presidente de la asociación; y Alberto García Tejedor, vicepresidente de la Fundación, han presentado esta mañana la iniciativa, asegurando que confían en la solidaridad de los aragoneses, que siempre han respondido a la petición de ayuda.

Es la primera vez que la campaña se celebra también en junio (siempre se realiza en noviembre), pero la situación en estos momentos es “muy difícil” ya que han disminuido a más de la mitad las donaciones de los mayoristas, y son necesarias los donativos de personas físicas, empresas, etc. Esperan recoger donaciones similares a las de invierno, unos 400.000 euros que les permitirá “llegar hasta octubre”; pero todo lo donado será bien recibido. El dinero no sale del establecimiento sino que se crea una especie de hucha y cuando es necesario se compra hasta que queda saldo. Esto permite “ahorrar en el traslado de los alimentos físicos a la plataforma logística” y que las tiendas “no se queden desabastecidas de un producto” ya que cuando los voluntarios cuentan que hace falta un producto, “se agota”. Además, también posibilita jugar con las fechas de caducidad y adquirir “los productos que se necesitan” porque a veces tenemos “muchas galletas y no se necesitan y hay que darlas alegremente pero sin embargo faltan sardinas”.

Escasez de voluntarios

La campaña de noviembre, así como las donaciones de empresas y físicas se ha llegado hasta ahora, de ahí que con la de junio se pueda aguantar hasta noviembre. El año pasado, el Banco de Alimentos de Zaragoza repartió alrededor de 4 millones de kilos, mientras que en lo que va de año, 1,3 aproximadamente. “Estamos flojos”, ha reconocido Alfaro, que ha señalado que han bajado las entradas un 21%; que ha repercutido además en las entregas.

En cuanto a las necesidades, “lo de siempre”, segundos platos que permiten “mejorar la dieta”, como conservas de pescado, de carne, preparados; pero también arroz, pasta, legumbres y, sobre todo, leche y aceite, que es lo más demandado, junto a pañales infantiles, potitos y papillas de iniciación para los más pequeños.

Los voluntarios son una parte esencial del Banco de Alimentos. En estos momentos, cuentan con 148 voluntarios fijos, que acuden dos días a la semana a la nave situada en MercaZaragoza. Algunos de ellos realizarán este viernes y sábado labores informativas en algunos establecimientos pero tanto Alfaro como García Tejedor han reconocido que "son malas fechas" y "nos está costando encontrar". Y es que muchos de esos voluntarios son jóvenes y ahora están en plena época de exámenes.