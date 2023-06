Izquierda Unida Aragón ha pedido “discreción y generosidad” para crear la candidatura de Sumar en la Comunidad. Su Coordinador general, Álvaro Sanz, ha remarcado la necesidad de que estos dos requisitos sumados al “rigor, la audacia y la seriedad” sean la base para marcar una “agenda común y compartida de derechos y libertades”.

Sanz ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo de la reunión de la Comisión Colegiada de IU Aragón que ha analizado esta tarde los resultados obtenidos por la formación política y social en las elecciones autonómicas y municipales celebradas el pasado domingo. Además, el órgano ejecutivo ha abordado la convocatoria de elecciones generales para el 23 de junio.

En esta reunión, ante el adelanto electoral de las generales anunciado por el presidente Pedro Sánchez, la Comisión Colegiada, que hoy ha sido ampliada a la participación de las y los Coordinadores territoriales de IU Aragón y a las personas que han encabezado las diferentes candidaturas autonómica y municipales, ha decidido apoyar las negociaciones ante la “necesidad de contar con un proyecto claro y nítido basado en la unidad” y de tener en cuenta que “este partido es la formación a la izquierda del PSOE que menos apoyos ha perdido en las pasadas elecciones municipales y autonómicas”.

Valoración de resultados

En cuanto a la valoración de los resultados, IU no se siente “satisfecha” pesar de haber “resistido”. Sanz ha señalado que las derechas en Aragón han incrementado su voto en apenas 2.606 votos su presencia en las instituciones por eso cree que no se puede hablar de “un tsunami en términos de voluntad popular” aunque ha reconocido que le preocupan los más de 50.000 votos del espacio que conformaban las izquierdas que no han ido a las urnas. “Hay que analizar las causas de esa desmovilización”, ha aseverado.

Para el Coordinador de IU Aragón, los socios de izquierdas en el cuatripartito “no han sabido estar a la altura” del reto de confrontar ideológicamente la agenda de derechas que se ha impuesto desde el fin de la pandemia. A esto se suma que las elecciones han estado marcadas por un sesgo nacional que ha generado “una clara ola de desafección” y también tiene que ver con los marcos del 5% para entrar en las instituciones y con el “factor de la unidad” porque la diversidad de candidaturas a la izquierda del PSOE “tampoco lo ha facilitado”.

Por último, Sanz ha asegurado que convocará a la Coordinadora de IU Aragón, máximo órgano de dirección del partido, para analizar más exhaustivamente los resultados del pasado 28 de mayo. “Vamos a seguir trabajando por una propuesta de país que resuelva los problemas de las personas y garantice bienestar”, ha señalado.