La Policía Local de Zaragoza celebró este jueves por la mañana en la sala Mozart del Auditorio el día de su patrona la Virgen del Portillo con motivo del primero de junio. Ha sido un acto con sabor a despedida al vislumbrarse en fechas próximas el final de la XI legislatura, por lo que la concejala delegada de Policía Local, Patricia Cavero, aprovechó su “último acto público” para agradecer la labor de esta unidad de seguridad ciudadana en cuatro años complicados con “estados de alarma, inundaciones y Filomena”. “Vuestro trabajo es esencial para que Zaragoza sea una ciudad segura. Natalia, aquí tienes a un magnífico equipo que quiere Zaragoza por encima de todo”, exclamó Cavero, levantando de sus asientos a la mayor parte de los asistentes, entre ellos, la propia Natalia Chueca, acompañada por Carmen Herrarte y Alfonso Mendoza.

En esta misma línea se pronunció el alcalde en funciones de Zaragoza, Jorge Azcón, aprovechado la primera comparecencia postelectoral tras su triunfo en las elecciones autonómicas para sacar pecho del refuerzo de la plantilla de Policía Local que ha llevado a cabo su corporación durante los últimos cuatro años con la contratación de 119 agentes. Además, añadió Azcón, 54 policías locales más se incorporarán a finales de año y otros 119 lo harán el año que viene. “La senda de recuperación de la plantilla va a continuar. Me voy con la tranquilidad de que Zaragoza se queda en buenas manos y con el orgullo como alcalde de que la Policía Local de Zaragoza es la mejor de España”, dijo.

Durante el acto, el consistorio zaragozano entregó diversas condecoraciones a policías jubilados en 2022 y otros servicios dependientes del ayuntamiento -talleres y brigadas, redes y sistemas, mujeres e igualdad o la oficina de tráfico-, así como también felicitó a varios cargos de Policía Local -intendentes, subinspectores y agentes-. En total, fueron condecorados con la medalla de plata 19 agentes municipales y 15 personalidades, entre ellas, Ana Díez, fiscalía provincial de la Audiencia Provincial de Zaragoza; José Ignacio Martínez, magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza; Francisco Javier Almiñana, general de la Brigada de la Guardia Civil de Aragón; Manuel Pérez, director de la Academia General Militar, o Miguel Álvaro Rodríguez, jefe regional de operaciones de Aragón de Policía Nacional.

Fue el intendente principal, Mariano Alcaine, quien recibió la medalla de oro al mérito profesional, en palabras de Azcón, por "casi 37 años de trabajo ejemplar y resultados excelentes". "Por su fortaleza y por tus valores que hacen de ti un gran policía y una gran persona", replicó Cavero.

El acto estuvo presidido por Azcón, acompañado de la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández; la delegada de Policía Local, Patricia Cavero; la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa María Serrano, y el superintendente jefe de la Policía Local, Antonio Blas. Entre otras personalidades, también se dejó ver el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández.

Como todos los años, el Ayuntamiento de Zaragoza aprovechó esta festividad para presentar la Memoria del 2022: un balance estadístico de la actividad y las intervenciones de la Policía Local durante el año pasado. No obstante, si en años anteriores se ponía de manifiesto los buenos números que manejaba la capital aragonesa en materia de siniestralidad vial, en esta ocasión las calzadas zaragozanas han tenido que lamentar los peores registros de la última década con diez muertos en sus vías urbanas. En este sentido, el consistorio zaragozano decidió poner en marcha un grupo de trabajo específico para analizar los motivos que expliquen este repunte.

Por eso Cavero lamentó este repunte de fallecidos y ha aseverado que "los datos de siniestralidad vial obligan a mejorar y a intensificar la conciencia de todos los usuarios de la vía"

Además, esta unidad de seguridad ciudadana ultima durante los últimos meses su adhesión al sistema Viogén, si bien todavía no han fructificado las negociaciones que mantienen la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza. Precisamente, a finales del mes de febrero, la concejala delegada de Policía Local, Patricia Cavero, compareció en rueda de prensa para denunciar que la propuesta enviada por parte del Ministerio del Interior no cumplía con lo apalabrado en la última reunión que habían mantenido ambas instituciones. Como ya contó este diario, el ayuntamiento alegó que no podía asumir el número de víctimas de violencia machista y las funciones aparejadas al nivel medio de Viogén en “la ciudad consolidada donde presta protección la Policía Nacional”. Y, aunque el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, señaló que esta nota discordante era “salvable”, la capital aragonesa todavía no se ha adherido a este sistema de protección de las mujeres, una de las promesas electorales del PP en su programa de 2019.