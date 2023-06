Después de lograr una mayoría absoluta en su ciudad, será el segundo político del PP en presidir la DPH en 40 años y el primero en los últimos 24, tras seis mandatos consecutivos del PSOE. Amante del deporte y de la oratoria, trabajó en los despachos de abogados de Garrigues y Cuatrecasas antes de llegar a la alcaldía en 2019.

¿Qué primeras medidas le gustaría desarrollar en la DPH?

Estamos ahora en la fase de la conformación del equipo y vamos a definir los retos y medidas que tenemos que aplicar. Lo contaremos más adelante, pero a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, mantendremos una estrecha relación positiva con el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón.

Ha dicho que intentará trabajar por una institución "cercana". ¿Cómo valora el funcionamiento hasta ahora?

Hemos vivido situaciones en las que no todo el territorio se ha sentido atendido. Por eso aspiro a cambiar la forma de gobernar y queremos una diputación con un equipo que pise el territorio y que no solo haga política desde el despacho. Queremos tener contacto directo con alcaldes, tejido asociativo y nuestros vecinos.

¿Ya tienen el reparto de áreas?

Estamos trabajando en ello y se dará a conocer próximamente.

Tiene la mayoría absoluta más amplia de las localidades grandes de Huesca. ¿Qué supone?

La mayor ilusión y orgullo porque nuestra gente ha depositado en nosotros esta confianza nunca conocida hasta ahora. Y tengo un agradecimiento especial a los montisonenses.

Será el segundo presidente del PP de la DPH en 40 años, y el más joven. ¿Es una responsabilidad extra?

Es todo un honor que el partido haya confiado en mí para dirigir una institución tan importante y es una responsabilidad que afronto con el ADN que nos caracteriza de trabajo, esfuerzo, compromiso, sacrificio y dedicación. Y con cercanía, escucha y atención. Cuando nos llamen, estaremos ahí.

Está en el PP desde Nuevas Generaciones. ¿Por qué entró en política?

Porque comparto sus valores y me gusta aportar mi granito de arena para que la sociedad mejore. No entré para ocupar un cargo público, sino que la vida me ha traído a esta situación.

¿Seguirá siendo la lucha contra la despoblación primordial en la DPH?

Tenemos grandes ejemplos de lucha contra la despoblación en otras comunidades, de las que también podemos aprender. Y vemos que tenemos que adoptar medidas contra la despoblación, así que trabajaremos en ello.

¿Cuál es su postura respecto a la unión de estaciones?

La nieve es un sector estratégico en el Pirineo, la provincia y todo Aragón. Azcón y Feijóo se comprometieron con el Plan Pirineos para invertir 250 millones de euros. Como diputación seremos un socio más del sector de la nieve y trabajaremos con la DGA.

¿Se plantean recuperar el proyecto de la unión de estaciones?

Habrá que analizar en un futuro. La nieve es un sector estratégico.