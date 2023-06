Mucho ruido y pocas certezas una semana después de la resaca electoral, siete días más tarde del bombazo de Pedro Sánchez y su adelanto electoral. No ha habido avances en Aragón, donde la primera cita entre los dos grandes líderes quedó en agua de borrajas. Javier Lambán había avisado de que no iría y no fue.

Jorge Azcón reunió a la práctica totalidad de su grupo parlamentario para respaldarle en su convocatoria en las Cortes, donde, además de afearle al presidente su negativa, le reprochó el talante con el que ha acogido los resultados electorales, sobre todo algunas de las afirmaciones que sostuvo el pasado viernes en el comité regional. Alguna fue tan insólita como plantear un tablero de negociaciones con 60 diputados, eliminando a los 7 de Vox. «Una cosa es que los diputados no le gusten y otra distinta es cambiar las reglas de la democracia cuando pierde las elecciones», manifestó Azcón, que cree que el socialista «se ha declarado en rebeldía democrática» y concluyó resumiendo la única certidumbre que tiene el momento, más allá de los enredos socialistas: «El resultado de las elecciones es inapelable, el gobierno del PP va a ser sí o sí». Azcón «plenipotenciario» Las elecciones autonómicas y municipales pasaron, pero las generales están en el horizonte y los grandes partidos mantienen la cintura ágil. Apenas había concluido la comparecencia de Azcón y el PSOE ya había advertido a la prensa de que había más madera. Un cuarto de hora después aparecía Darío Villagrasa, para referirse a Azcón como político plenipotenciario: «Es presidente de las Cortes, jefe del Parlamento y del Gobierno», dijo el secretario de Organización socialista, convencido además de que «el PP y Vox, al final, llegarán a un acuerdo para conformar el gobierno autonómico». La formación de Azcón considera que la reunión de ayer estaba pensada como una toma de contacto y que el PSOE podía haber enviado a cualquier otro representante si no consideraba oportuno que interviniese Javier Lambán, todavía presidente de la comunidad, aunque sea en funciones. Al otro lado, los socialistas no ven buena voluntad en los tiempos que está eligiendo el PP camino de la formación de gobierno. No son los mismos en cuanto a los pactos, desde luego. Una jornada más, la formación popular demostró que no tiene ninguna prisa por cerrar el futuro, ya sea vía coaliciones, bien otro tipo de acuerdos. Por ahí van los tiros también en Madrid, donde el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, subrayó ayer que el objetivo que se ha marcado su partido es «una mayoría suficientemente amplia para que sea real gobernar sin otras formaciones políticas», y el resultado del 28M les dice que es «más posible aún» de lo que pensaban hace meses. Por eso, «vamos a intentar hasta el último momento conformar gobiernos también en las comunidades, es nuestro compromiso y nuestra decisión», alejando de momento los posibles pactos con Vox pero sin vetarlos. En Zaragoza, Azcón lo contó así: «Les pediremos la abstención (a Vox) igual que se la íbamos a pedir al PSOE». En Teruel de lo que se habla es de la DPT. El presidente del PP en esta provincia, Joaquín Juste, insistió en que quiere presidir la diputación, y así se lo han hecho saber a Teruel Existe y el PAR, con quienes admitió haber iniciado conversaciones en busca de un pacto de gobierno. ¿Qué dice Vox? Ayer habló Santiago Abascal, líder de la formación, que dijo estar «esperando tranquilamente con la mano tendida», ya que a los populares solo les queda la opción de «contar» con los socialistas. «Pero eso no sería exactamente una alternativa, sino la continuidad del bipartidismo», Las generales La lectura de la situación da para concluir que la formación del gobierno en Aragón se irá más allá del 23 de julio, fecha de las elecciones generales. Antes no faltará la batalla entre el PP y el PSOE, entre Azcón y Lambán, que en teoría va a a citar esta semana a quien será el próximo presidente de Aragón. Es el mismo que este lunes señaló algunos de los grandes errores del socialista. El primero de ellos: decir que los resultados de las urnas son «injustos», algo que lo sitúa «fuera de la realidad». Los aragoneses han hablado «de forma contundente y su voz es la única que importa en democracia». Por ello, «es difícil que sigamos avanzando si el señor Lambán desconecta de la realidad democrática y del resultado de las elecciones. No sería digno que el aún presidente del Gobierno no escuchase a los aragoneses», señaló Azcón, que insistió en «la normalidad democrática», que dice que quien gana las elecciones «tiene la iniciativa para formar gobierno y que hay que dialogar». Por lo tanto, «que el señor Lambán no haya querido dialogar con quien ha ganado las elecciones y con quien tiene la responsabilidad de formar Gobierno, no es un uso democrático normal». Además, el popular cree que otro desacierto grueso de Lambán ha sido recurrir al insulto tras conocer el desenlace electoral. «A quien ha ganado las elecciones nos ha llamado mezquinos, trileros y tramposos». El PSOE, según Azcón, «tiene un objetivo: no colaborar con la formación del próximo gobierno», por lo que Lambán «debe reflexionar sobre el deterioro institucional y de su propia imagen» y dejar de anteponer «sus intereses políticos y los del PSOE a los intereses de todos los aragoneses», afirmó antes de recordar que la postura política del socialista «está marcada por la convocatoria de elecciones generales». Los otros socios Distinta es la posición de los otros partidos, desveló el alcalde en funciones de Zaragoza. Las consejerías que dependen de Podemos (Universidad), CHA (Vertebración) y el PAR (Industria) «se muestran dispuestas a reunirse, facilitan la información que se les requiere y están haciendo los informes para que el traspaso de poderes sea efectivo en el menor plazo posible», explicó Azcón. Enfrente, los socialistas están convencidos de que los populares «pretenden que todo el mundo se abstenga para dirigir de manera egoísta el tablero político», aseguró Villagrasa, que aseguró que Azcón está intentando «empezar la casa por el tejado y no respetar los tiempos del Parlamento». «Al final acabará pasando lo que todo el mundo sabe», insistió el socialista. «El PP y Vox ya han estado gobernando y forman parte de un mismo proyecto político», aunque el PP quiere tener al partido de Abascal «en una esquina del cuarto político y, a poder ser, con la luz apagada», concluyó el socialista.