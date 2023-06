Mucho se ha hablado estos días sobre la cita que Jorge Azcón le había enviado a Javier Lambán, una reunión "en la que ellos sabían desde el viernes que el PSOE no iba a participar", ha explicado este lunes Darío Villagrasa, secretario de Organización de los socialistas en Aragón y que ha exigido al presidente regional del PP, Jorge Azcón, "que respete los tiempos institucionales", además de vaticinar que "el PP y Vox, al final, llegarán a un acuerdo para conformar el gobierno autonómico".

Villagrasa ha esgrimido que "hay que respetar los tiempos institucionales, que ser tremendamente garante de la representatividad de cada uno" porque, además, "sigue existiendo un Gobierno de Aragón presidido por el señor Lambán".

Con la actitud mostrada este lunes, según el socialista, el líder popular "le hace un flaco favor al derecho parlamentario, confundiendo la función del presidente de las Cortes, que es quien, una vez elegido (el 23 de junio), consulta a los grupos parlamentarios para determinar quién tiene mayoría para gobernar".

"Azcón se ha erigido en plenipotenciario: presidente de las Cortes, jefe del Parlamento y del Gobierno", ha dicho Villagrasa, quien ha asegurado que "ni correspondía ni era el lugar para la reunión que hoy proponía el PP", ha insistido.

Al ser el partido más votado, "lo que tiene que hacer el PP es conformar una mayoría", ha afirmado Villagrasa, calificando la coyuntura de "baile de máscaras veneciano" y recalcando que las mayorías "requieren acuerdos y de mayorías que den estabilidad a los gobiernos para marcar la hoja de ruta y un proyecto claro para Aragón".

Los socialistas están convencidos de que los populares "pretenden que todo el mundo se abstenga para dirigir de manera egoísta el tablero político", ha asegurado Villagrasa, que ha recordado que, a fecha de hoy, "están abiertas las negociaciones de los ayuntamientos y después de su constitución, el 17 de junio, de las comarcas y diputaciones, a lo que se suma la constitución de las Cortes el 23 de junio", de tal manera que Azcón está intentando "empezar la casa por el tejado y no respetar los tiempos del Parlamento".

Villagrasa ha insistido en la idea que dejó el pasado viernes Lambán en la sede del PSOE. "Azcón está avergonzado del que ha sido su socio natural durante estos cuatro años en el Ayuntamiento de Zaragoza, Vox, y no quiere ni darles los buenos días", razón por la que el presidente en funciones planteó excluir a los siete diputados de la ultraderecha y que se decidiera el próximo gobierno entre los 60 restantes.

"Al final acabará pasando lo que todo el mundo sabe. El PP y Vox ya han estado gobernando y forman parte de un mismo proyecto político", aunque el PP quiere tener al partido de Abascal "en una esquina del cuarto político y, a poder ser, con la luz apagada", ha esgrimido el socialista.

Para terminar, Villagrasa ha criticado que Azcón quiera "avasallar, que todo el mundo hinque la rodilla y evitar así el debate político", ha afirmado el socialista, que entiende que Aragón "se merece mucho más sosiego y prudencia", en el sentido de que no se puede entrar a las instituciones "a mandar o a reinar", ha señalado Villagrasa, sorprendido por que "sin haberse elegido un nuevo gobierno", se esté pidiendo ya el traspaso de poderes. "¿Antes de configurar el parlamento ya tiene que haber un traspaso de poderes? No. Antes de conformarse un parlamento y elegir un presidente ya se estén rasgando las vestiduras. Esto no es otra cosa que embarrar".