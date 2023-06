Teruel Existe no estará en un Gobierno de Aragón liderado por el PP de Jorge Azcón. Así de tajante se ha mostrado ya el líder de la formación, Tomás Guitarte, en una entrevista en la Cadena SER Aragón en la que se ha mostrado proclive a que gobierne la lista más votada, es decir, el PP en Aragón.

Aunque Guitarte ha vuelto a recalcar que pondrán su programa y sus propuestas políticas por delante de los cargos y el reparto de poder en las instituciones, las negociaciones están abiertas tanto con el PP como con el PSOE. Y, de entrada, Guitarte le reconoce a los populares la potestad de formar Gobierno al ser la lista más votada el pasado 28M. Con todo, ha dejado la puerta abierta también al PSOE: "Con ninguno de los dos tenemos ningún inconveniente en pactar".

Además, ha reiterado su disposición a facilitar el Ejecutivo del PP con una abstención en la investidura que les permita, a su vez, prescindir de Vox en la formación del futuro Gobierno de Aragón.

"Hemos dicho que nosotros haríamos lo posible por que Vox no entre en el Gobierno, porque realmente defiende unas políticas que van en contra de todo lo que hemos conseguido en 40 años de democracia y Estatuto. La política que no compartimos es esa que se escandaliza de que alguien no pueda pactar con otro, como el PP con Vox, o el PSOE con Esquerra o Bildu, y estando en sus manos evitarlo, no lo evitan precisamente para luego echárselo en cara", ha reflexionado Guitarte.

"Esa política hipócrita es la que no nos gusta en absoluto. Si se da el caso, valoraremos la abstención en la investidura de Azcón si así podíamos evitar la presencia de Vox. Nada más de ahí", ha añadido el político turolense.

Además, ha descartado la posibilidad de entrar en un Gobierno con la formación conservadora. "En principio no nos planteamos entrar a un Gobierno con el PP, creemos que ha habido un mandato mayoritario de la sociedad aragonesa y creemos que es el partido mayoritario el que debe intentar formalizar ese Gobierno. Si lo consigue, por nosotros estará bien", ha expresado, al tiempo que ha insistido en que no se ha valorado entrar en el Gobierno.

"Hay que dejar que el partido mayoritario entienda cuáles son sus pactos y los demás, posicionarnos sobre ello", considera Guitarte.

En este mismo sentido, preguntado por si se vería formando parte de un Gobierno liderado por el socialista Javier Lambán, el líder de Teruel Existe también ha sido claro: "No quiero ser más papista que el Papa, pero creo que lo normal es que quien intente formar gobierno es quien ha tenido la confianza mayoritaria de los aragoneses". O sea, que su posición alejaría al presidente en funciones y líder socialista de su baza de alcanzar una mayoría alternativa a la del PP.

La llave, en la DPT

Mientras se dirimen los pactos para formar el futuro Gobierno de Aragón, urgen más las negociaciones para las investiduras en los ayuntamientos, la formación de las comarcas y las diputaciones provinciales. Y precisamente en la Diputación Provincial de Teruel tiene la formación de Guitarte su máxima baza. Una institución que puede caer del lado del PP o del PSOE en función de sus apoyos y en la que los de Guitarte "aspiran" a la presidencia.

En el juego del diálogo con los dos partidos grandes, Teruel Existe está haciendo valer sus cuatro diputados provinciales (de un total de 25) y reclaman la presidencia. "Para nosotros tiene una importancia incluso simbólica la DPT porque es la única institución que ámbito de actuación en toda la provincia", ha reconocido en la entrevista radiofónica, y ha insistido en que es "una condición muy importante" en las conversaciones.

Eso sí, preguntado sobre si Teruel Existe vincula conseguir la presidencia de la DPT para abstenerse en una investidura de Jorge Azcón, el diputado electo ha evitado dar una respuesta contundente: "Estamos avanzando posibilidades que todavía no se han llegado ni a tratar, de momento nos ceñimos a negociaciones en el ámbito provincial porque no ha habido contactos a nivel autonómico". Con todo, la apuesta de la formación es clara y tiene el foco en la institución provincial, avisando además que no reclamará cuotas de poder en el Gobierno autonómico. Una premisa, por otra parte, que cumpliría con las expectativas de Jorge Azcón de gobernar en solitario.

Por último, Guitarte ha expresado su voluntad de "estar en la política aragonesa" y no ir como cabeza de lista en las próximas elecciones generales. "No obstante, estoy al servicio de este proyecto y estaré donde decidan mis compañeros", ha zanjado.