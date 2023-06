El campus de la universidad era esta mañana un ir y venir de jóvenes con el boli en las manos, los apuntes, el DNI en el bolsillo y sobre todo un cargamento de nervios. Grupos de alumnos charlaban animadamente a las puertas de las distintas Facultades, con ganas de comenzar cuanto antes la tan temida Evau, la prueba que les permitirá entrar en la Universidad y estudiar la carrera deseada. Pero no ha sido hasta las 11.15 cuando, tras ser nombrados uno a uno, cuando han comenzado a escribir sobre Historia.

"Me lo juego todo a un examen", reconocía Ainhoa Fernández, del IES Miralbueno. Junto a Laura Brualla y Camila García, esperaban cerca de la Facultad de Ciencias a que llegara la hora. Las tres han sacado buena nota en Bachillerato, pero aún así "estamos nerviosas", decían. Entre sus deseos ante la prueba de Historia estaba que preguntaran sobre Primo de Rivera "porque es el centenario" y si no, sobre Franco. "Es lo que mejor llevamos", reconocían.

Cerca de ellas, Míriam Rodríguez y Emma McCourt, del Rosa Molas, apuraban los últimos momentos con los apuntes entre las piernas. "Se nota que está apunto de empezar y hay nervios". La primera tiene buena nota y ha estado "una semana y media" preparándose la Evau, aunque no necesita nota ya que quiere estudiar Bioinformática; mientras que la segunda todavía no está muy segura de qué quiere estudiar. También confiaban en que cayera Primo de Ribera, aunque McCourt apostaba más por la 2ª República, algo que sus amigas recién llegadas no querían ni nombrar.

También del Rosa Molas esperaban para entrar en la Facultad de Ciencias Rubén Blandú e Ismael Gimeno. Su media en Bachillerato es de "entre 8 y 8,5". "El trabajo está hecho, pero también hay un poco de nervios", aseguraban, aunque tenían claro que "los nervios son malos" y en ocasiones pueden jugar malas pasadas. Blandú quiere estudiar Derecho mientras que Gimeno opositará, pero "quiere tener buena nota en la Evau para una vez que esté en el cuerpo quizá hacer una carrera para ascender". Como todos, apostaba por los 100 años de Primo de Rivera.

Daniel Losilla, del Colegio Romareda, era uno de los pocos que que venía con "tranquilidad", aunque los nervios empezaban a hacer mella con la espera. Su objetivo: "que vaya lo mejor posible" porque se lo ha preparado bien. Él no tiene la tensión de otros compañeros que necesitan una nota alta para elegir carrera ya que quiere estudiar Química y no necesita nota.

Sentado en la entrada de la Facultad de Ciencias, Sergio Anciso, de La Muela, miraba los apuntes. Quiere estudiar Física, por lo que si aprueba estudiará en la misma Facultad que tiene la Evau. "No estoy nervioso porque me lo he preparado bastante bien", reconocía con sus compañeros de centro alrededor. Más que Historia, el primer examen de la mañana, la que más "miedo" le da es Literatura pero también Matemáticas y Física porque "son las que más ponderan para la carrera". Estos últimos días "me ha costado más" concentrarme, pero estaba esperanzado porque todo le fuera bien.

Tampoco estaba muy nerviosa Naiara Sánchez, del IES Valdespartera. "He estudiado lo suficiente, pero si no, espero tener suerte", aseguraba. Y, confiaba sobre todo, en esa suerte. Quiere estudiar Ciencias de la Actividad Física (CAF) en Valladolid por lo que no necesita una nota alta "sino solo aprobar, así que voy más relajada". Comenzar con Historia es lo que más le preocupa ya que "es más de memorizar y me da miedo quedarme en blanco o contar un tema que no es". Por eso, confía en tener "suerte" y como todos los alumnos que se presentan, obtener la mejor nota posible y estudiar la carrera elegida.

Los resultados los conocerán el próximo 14 de junio y a partir de ese día pueden solicitar la admisión a las diferentes titulaciones o la segunda corrección.