La Asamblea General de Crue Universidades Españolas, celebrada este martes, 6 de junio, en la sede de la Fundación Mapfre en Madrid, ha elegido a la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, nueva presidenta de esta asociación, integrada por 76 universidades (50 públicas y 26 privadas). Alcón, segunda mujer en dirigir Crue, sustituye en el cargo a Juan Romo.

Junto con la elección de Alcón, el Comité Permanente pasa a estar formado por el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, como nuevo vicepresidente de Crue, mientras que la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, continúa como vicepresidenta. Los vocales son la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea; la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, Laia de Nadal; el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, y el rector de la Mondragon Unibertsitatea, Vicente Atxa.

La nueva presidenta contará también en su equipo con la rectora de la Universidad del País Vasco (EHU), Eva Ferreira, como delegada de la Presidencia para Políticas de Igualdad y coordinación de proyectos Next Generation; y con el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, como delegado de la Presidencia para el desarrollo de la LOSU.

Nacido en Villamayor de Gállego en 1956, José Antonio Mayoral es catedrático de Química Orgánica. Cuenta con intensa actividad docente, investigadora y de transferencias y ha sido profesor invitado en las universidades de Caén, Pavía y Nacional Autónoma de México. Director del Departamento de Química Orgánica del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón de 1999 a 2002, ha ocupado también el cargo de subdirector del Instituto Universitario de Catálisis Homogénea (actualmente Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, centro mixto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Miembro de la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Zaragoza desde su formación hasta mayo de 2008, año en el que fue nombrado vicerrector de Profesorado, y desde 2016 es rector de la Universidad de Zaragoza.

Ha ejercido de presidente de la Comisión Sectorial de Crue-Secretarías Generales, como vocal en la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios y es presidente de la Comisión de Rama de Ciencias del Consejo de Universidades y miembro de la Comisión Permanente del mismo. En enero de 2023 le fue concedida por el Ministerio de Defensa la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

Foro de debate universitario

Tras la elección del nuevo equipo de Crue Universidades Españolas, la nueva presidenta ha destacado que en esta etapa institucional «se va a fortalecer Crue como foro de debate universitario, donde se vertebre una acción institucional conjunta que contribuya a influir positivamente en la política universitaria y en las decisiones que afectan a ciencia y a la innovación y, así, hacer avanzar el sistema universitario español». Alcón ha subrayado la importancia de aprovechar «todo el potencial de un sistema universitario plural y diverso con una formidable capacidad de transformar la sociedad».

Como ámbitos de actuación preferente para estos próximos dos años, la rectora de la Jaume I ha reiterado la reivindicación de Crue de alcanzar la financiación pública del 1% del PIB reconocida en la LOSU; contar con el mejor marco legislativo posible; participar activamente en la estrategia de ciencia, tecnología e innovación, incluida la petición de un PERTE dirigido a fortalecer el sistema universitario español, y responder a los retos de la internacionalización, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

También se ha referido a la importancia de que Crue se posicione ante otras cuestiones estratégicas como el aprendizaje a lo largo de la vida, los nuevos formatos educativos y la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, las relaciones universidad-empresa y universidad-instituciones, el emprendimiento y el desarrollo innovador.

Eva Alcón Soler es catedrática de Filología Inglesa y rectora de la Universitat Jaume I desde 2018, la primera mujer en ocupar este cargo en la universidad pública de Castellón, creada en 1991. Su vinculación a Crue Universidades Españolas comenzó con la presidencia de la Comisión de Acreditación de Lenguas y, posteriormente, se convirtió en la primera delegada para Políticas de Igualdad (2019-2021). Desde 2021 forma parte del Comité Permanente.

En el ámbito de la gestión académica, también ha sido directora de titulación; vicedecana de Filología Inglesa (1999-2001); vicerrectora de Ordenación Académica y Estudiantes (2001-2006); vicerrectora de Relaciones Internacionales (2006-2010); colaboradora de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, así como evaluadora de la ANEP y ha formado parte de las comisiones de acreditación del profesorado en la AVAP y ANECA.

En 1999 fundó el grupo de investigación Lingüística Aplicada a la Enseñanza en Lengua Inglesa (LAELA) de la Universitat Jaume I, que dirigió hasta 2018 y en el que desarrolló novedosos planteamientos y líneas de investigación que la situaron como referente internacional en el estudio de la adquisición del componente pragmático en aprendices de inglés como segunda lengua.

Eva Alcón ha sido profesora visitante en las universidades de Birkbeck University of London; Macquarie University (Australia); Institut Für Allgemeine und Angewandte Sprachwissenshaft (Universidad de Hamburgo); Universidad de California (Los Ángeles); Anglia Rusking University (Cambridge); Trinity College (Dublín); Mercyhurst College (Pennsylvania, EEUU), y ha realizado estancias posdoctorales o como invitada en la Universidad de Brasilia; Anglia Polytechnic University (Cambridge) y The University of Liverpool.