Estar quince años de consulta en consulta, sin saber lo que sucedía, por qué su cuerpo tenía bultos dolorosos que se inflamaban y que le causaban mucho dolor. Esto es lo que padeció Silvia Lobo, presidenta de la Asociación de enfermos de Hidrosadenitis Supurativa (Asendhi) y que espera que «los jóvenes no lo padezcan» como ella. Empezó con 13 años pero hasta cerca de los 30 no consiguió un diagnóstico, solo un nombre en un informe. Nada más. «No había internet así que me dediqué a leer, a preguntar. Fui la mosca cojonera de mis médicos», cuenta, aunque ninguno le sabía responder. Incluso, en el hospital le dijeron: «Hay cosas para las que no hay cura» .

Pero tampoco hay pruebas ni estudios. Solo tienen que «hacerte tres preguntas: qué tipo de lesiones tienes, dónde y con qué frecuencia te salen», explica Ella estuvo «un año en la cama postrada, sin moverme, del dolor que tenía. Eso no era vida», cuenta. Asegura que esta enfermedad es «altamente incapacitante. En edad laboral no puedes trabajar y antes, no puedes estudiar...» Asegura que tuvo suerte porque tras un periplo por cirujanos, internistas, endocrinos llegó a dermatología. «No me echó de la consulta, le dio nombre y empezó a tratarme», reconoce. Su suerte, insiste es que solo lleva seis cirugías, cuando hay personas que más de cuarenta, unas veces en lugares pequeños pero en otras ocasiones «te extirpan la axila completa, el pubis y hay que poner la piel» Se trata de una enfermedad que no tiene cura, se trata con antibióticos, corticoides, un medicamento biológico que «solo hay uno» y si no funciona se llega a la «cirugía, que es muy invasiva y hay que extirpar grandes cantidades de piel», señala. VISIBILIZACIÓN / Para Lobo, que hoy participa en una jornada de visibilización de la enfermedad en el Edificio de Docencia del Miguel Servet, lo principal es «el diagnóstico», pero también formación para os médicos y que «los pacientes no tengan vergüenza», porque normalmente los bultos aparecen en zonas íntimas y «la gente se calla. Si no hay visibilidad, la enfermedad no existe», insiste. Y de hecho, reconoce que hay muchas personas que «ni siquiera saben que la padecen» porque tienen un grano o dos y les cuesta hacer las cosas pero «no creen que sea una patología». A la presidenta de la asociación no le gusta hablar de golondrinos porque «queremos que se le llame por su nombre porque si no parece que se minimiza y puede tener consecuencias muy graves ya que «si se complica produce carcilomas». Actualmente, asegura, la enfermedad está «estable» y, aunque sigue teniendo «brotes», intenta llevar «una vida lo más normal posible». H