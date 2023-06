Solo 83 de las 202 plazas ofertadas por el Salud para Pediatría de Atención Primaria y Medicina de Familia en Aragón han sido cubiertas este miércoles en el llamamiento centralizado de contratos. Es decir, que casi un 60% de las vacantes para trabajar en la comunidad se ha quedado sin cubrir (119 plazas). El dato agrava, un poco más si cabe, la crisis de la Atención Primaria, sobre todo en el medio rural y con el verano por delante, porque la mayoría de esas 83 plazas asignadas se corresponden a puestos de trabajo en Zaragoza capital o en su entorno. Vamos, que básicamente ha sucedido lo esperado: las plazas de Atención Primaria en los municipios pequeños o zonas dispersas no seducen a médicos ni pediatras. «Lo de todos los años», decía a este diario una aspirante al salir del salón del Salud.

En el sector de Alcañiz, de los 26 contratos ofertados por el Salud solo se han cubierto cinco puestos. En Barbastro, de los 18 puestos tan solo 5 personas han optado por elegir en esta zona un contrato.

En detalle, en Pediatría se ofertaban 24 plazas, de las cuales se cubrieron 11. Es decir, 13 han quedado vacías. Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, los puestos vacantes se reparten entre centros de salud de Zaragoza ciudad como Valdespartera, Puerta del Carmen, San José o Arrabal y otros más rurales como los puestos de Pediatra para Ainsa, Fraga, Alhama de Aragón, Ariza, Ateca o el área de Teruel.

Por su parte, la oferta en Medicina de Familia era de 178 plazas (77 para Equipo de Atención Primaria y 101 para Atención Continuada), de las cuales se cubrieron 72 puestos (60 en Equipo de Primaria y 12 en Continuada). Es decir, han quedado 106 vacantes en este apartado.

Alcañiz, Barbastro, Teruel y Huesca, entre los perjudicados

Las cifras dejan claro que, sin duda, la Atención Continuada es la gran perjudicada, con 89 contratos vacíos y solo 12 cubiertos. En Equipos de Atención Primaria, por su parte, han quedado libres 17 plazas.

Por destinos, en Medicina de Familia es más evidente la preferencia de los profesionales sanitarios por trabajar en grandes ciudades, ya que la mayoría de las plazas libres se corresponden a equipos de Atención Primaria de zonas rurales. Es el caso del sector Alcañiz, donde de los 26 contratos ofertados por el Salud, apenas se han cubierto cinco puestos. En el sector de Barbastro, por su parte, de los 18 puestos, tan solo 5 personas han optado por elegir en esta zona un contrato de Medicina de Familia. En Calatayud, por su parte, los datos son mejores porque de las 10 vacantes, se cubrieron 6.

En el sector sanitario de Teruel, la oferta era de 22 plazas con solo 4 adjudicaciones. Entre las vacantes figuran las cuatro de Utrillas, las dos de Albarracín y Monreal o la de Cella.

En el sector de Huesca había 23 plazas y tan solo se han cubierto 5. Han quedado desiertas, entre otros, cinco puestos en Biescas, dos en Jaca, uno en Broto y otro en Hecho, así como varios en huesca capital o Sabiñánigo.

En los sectores sanitarios de Zaragoza I, II y III, más centrados en la capital y en su área metropolitana, es donde más plazas se cubrieron este miércoles. Así, en Arrabal, La Jota o Picarral cubrieron puestos, igual que en Bujaraloz, en Fuentes de Ebro, Casetas o Utebo. Sin embargo, quedaron contratos vacíos en localidades como María de Huerva (3), La Almunia (3), Épila (1) o Zuera (1).

"Desde el principio se está eligiendo mucho Zaragoza"

En definitiva, lo que ha sucedido en el salón de actos del Salud ya lo han advertido a su salida algunos de los profesionales que, a las 16.30 horas, ya habían conseguido su plaza. «Se está eligiendo mucho Zaragoza», aseguró una médico que logró el puesto que quería. «Soy de la zona de Barbastro y ha habido suerte porque he conseguido plaza en ese sector. Lo tenía claro. En general la gente no se está pisando y se están respetando las preferencias», añadía esta sanitaria.

A las 15.15 horas ya se arremolinaban en la plaza de la Convivencia las primeras personas que optaban a las plazas del primer llamamiento de las 15.30. Se hicieron tres sesiones, la última a las 18.30 horas. «Venía a por ese puesto y lo he conseguido. Casi todo el mundo está eligiendo Zaragoza, así que seguro que en los pueblos se van a quedar vacantes seguro, como siempre», señalaba una médico que acababa de conseguir plaza en Calamocha. «Llevo tiempo en el medio rural y para mi no es ningún problema. Tengo calidad de vida y me gusta mucho mi trabajo», apuntaba en clara referencia a quienes rehúyen de los municipios más pequeños para ejercer la Medicina de Familia.