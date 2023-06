Isabel Moreno, directora territorial Ebro de CaixaBank, interviene este miércoles, 14 de junio, a las 18.30 horas, en eWoman Zaragoza, evento organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, que este año tiene como hilo conductor la diversidad e incluye testimonios en primera persona y una sesión de coaching a cargo del equipo de Cambyo. Puedes inscribirte en este enlace.

¿Qué papel juega la diversidad en CaixaBank?

En CaixaBank estamos firmemente comprometidos con la igualdad y trabajamos por fomentar la diversidad en todas sus dimensiones. Es parte de nuestra cultura corporativa, una cultura que aboga por la creación de equipos diversos y transversales, que promueve la meritocracia, y que apoya medidas de sensibilización y cambio social.

¿Qué programas o acciones han implementado para avanzar en la igualdad de género y crear nuevas oportunidades para las mujeres?

Desde hace ya varios años tenemos un programa propio, denominado Wengage, basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades. Este programa, transversal y cuya implantación está supervisada por personas de todos los ámbitos de la entidad, incluye medidas internas para fomentar la flexibilidad y la conciliación, programas de formación o planes de mentoring femenino, y acciones para sensibilizar a todas las personas sobre el valor de la diversidad.

¿Considera que estas medidas son efectivas?

Lo son. Hay un criterio de medición objetivo y externo: y es que nuestro compromiso con la diversidad nos ha permitido ser reconocidos como la tercera mejor empresa del mundo en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2023. Pero más allá de los premios, que, por supuesto siempre nos ilusionan, los resultados los vemos en el día a día. Actualmente, en Caixabank estamos un 42% de mujeres en posiciones directivas, un porcentaje que en Aragón asciende hasta el 48%.

¿Y por qué cree que es necesario apostar por la diversidad?

Vuelvo a los criterios objetivos. Porque está demostrado que los equipos diversos, en los que están representados diferentes perfiles y sensibilidades son mucho más efectivos. La complementariedad es una fortaleza. La diversidad nos proporciona mejores dinámicas, mejores equipos, mejores decisiones y mejores resultados. Y, además, para un grupo como CaixaBank, con profundo arraigo social, es un imperativo seguir promoviendo la igualdad de género y la diversidad en todas sus dimensiones.

Como directiva territorial de CaixaBank, ¿se ha encontrado con algún obstáculo en su carrera profesional relacionado con la diversidad?

En mi caso, nunca he tenido ningún impedimento ni me he encontrado con ningún obstáculo en CaixaBank por el hecho de ser mujer. Lo que siento es una gran responsabilidad, porque soy consciente de que al igual que yo he contado con mujeres referentes a lo largo de mi trayectoria profesional, también tengo la exigencia de ayudar, inspirar y aconsejar a las que vienen detrás.

¿Cómo ve la situación de la mujer en el mundo de la banca?

El mundo de la banca ha sido uno de los sectores en los que la presencia femenina es mayoritaria o, cuando menos, igualitaria. Sin embargo, en algunos otros ámbitos empresariales o sociales siguen existiendo obstáculos en el camino que nada tienen que ver con la preparación y aptitudes profesionales de las mujeres. En CaixaBank ya contamos con un 40% de presencia femenina en el consejo de administración y el año pasado creamos un órgano consultivo exclusivamente dedicado a la diversidad, una iniciativa pionera para una gran empresa en España.

¿Qué hace falta para fomentar que haya más mujeres en puestos técnicos o en carreras tradicionalmente ocupadas por hombres?

Hace falta una conciencia real de la necesidad de que haya igualdad en todos los puestos. Y creo, además, que debemos promover los referentes femeninos en las empresas. Para ello, en CaixaBank impulsamos el debate y la conversación pública en torno a la diversidad mediante la celebración de jornadas específicas; la organización de diferentes premios y reconocimientos al liderazgo empresarial, como el Premio Mujer Empresaria, el Premio A Mujer Profesional Autónoma o los Premios Wonnow a la excelencia académica.

Pero debemos ir más allá y apostar por el talento de las nuevas generaciones. En este sentido me enorgullece destacar que CaixaBank es una de las entidades adheridas a la Alianza Steam por el talento femenino Niñas en pie de ciencia, una iniciativa liderada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para impulsar las vocaciones Steam en las niñas y las jóvenes.

¿Cómo valora que haya eventos como eWoman?

Eventos como eWoman nos acercan la realidad mediante historias inspiradoras y casos de éxito. Y creo que no hay mejor estrategia que acompañar la teoría con ejemplos prácticos. Es una iniciativa muy necesaria para concienciar, visibilizar y promocionar la igualdad de oportunidades y una ocasión única para reflexionar sobre los avances que ya hemos logrado y los objetivos que todavía nos quedan por cumplir.