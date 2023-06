En una sociedad que camina hacia un desarrollo más sostenible, los productos reciclados contribuyen a evitar generar residuos y reducir emisiones de C02. En Aragón, un caso de éxito lleva el sello de Sphere España, compañía líder en el mercado de bolsas biodegradables y compostables, que redujo casi el 57% sus emisiones de carbono durante el último trienio 2019-2022 con respecto al periodo anterior. «La causa hay que buscarla en el consumo de materiales biodegradables compostables y en la recogida selectiva de orgánicos, que se tiene que implementar de aquí a finales de año. Los nuevos gobiernos central y autonómico deberán actuar», indica Alfonso Biel, director general de Sphere España.

Biel hace este llamamiento a las administraciones para frenar el descenso registrado en el consumo de bolsas con altos contenidos en material reciclado pos consumo . «Hay cadenas de alimentación y clientes que nos piden en estos momentos bolsas de basura que no tengan ningún material de reciclado pos consumo. Este hecho es muy grave porque rompe totalmente la estrategia de circularidad y la política de consumo de materiales reciclados. Estamos en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que apruebe una normativa de aplicación obligatoria que incluya el consumo de material reciclado pos consumo». Porque estas bolsas de basura son «la mejor de las salidas que tiene este material en nuestro sector industrial», añade.

Reconoce que no es el mejor momento (por las elecciones), pero como vicepresidente de la Asociación Española de Industriales de Plástico (ANAIP), Alfonso Biel, solicitará una reunión urgente con el ministerio. «No es lógico utilizar materiales petroquímicos al 100% en una bolsa de basura. Este escenario hay que revertirlo cuanto antes porque si no será la tendencia y entraremos en una situación más grave, no llegando a los mínimos exigidos por la Unión Europea», advierte.

Descenso del consumo

Al margen de la fabricación de productos reciclados, otra de las grandes preocupaciones que está sufriendo el sector, según Biel, es «el descenso del consumo». En momentos puntuales en España la caída está llegando al 15%, mientras que en Europa ha aumentado del 15 al 30% de forma generalizada. «El consumidor compra menos en alimentación y gasta más en restauración. Es una fórmula que no se entiende cuando hay una paralización económica, porque comer en un restaurante es más caro que hacerlo en casa», señala. Para afrontar esta situación, Biel considera que es necesario incentivar el consumo para que la cadena de valor no se resienta desde sus cimientos.

«Durante la pandemia, el tejido industrial fue uno de los sectores estratégicos y creció el consumo particular. Ahora nos hemos encontrado con una caída del consumo, no lo teníamos previsto y hemos tenido que rectificar el presupuesto a la baja porque la situación no revierte. Estamos en junio y no vemos un cambio importante. Los políticos tienen que actuar, porque si no se potencia el consumo, la economía no mejorará», recalca Biel.

Frente a la obligatoriedad de consumo de bolsas compostables y biodegradables en las secciones de frescos y frutas y verduras por parte de clientes y consumidores, Biel advierte que el pequeño y mediano comercio «no está activando su consumo como marca la ley, por lo que hacemos un flaco favor a la economía y al consumidor general». En 2021 entró en vigor una nueva normativa con la que se establecía que solo se podía comercializar bolsas de plásticos con material reciclado y bolsas fabricadas con material compostable certificado sobre norma EN 13432.

La compañía trabaja de la mano con la dirección general de Consumo de Aragón en la información y formación para que el pequeño y mediano comercio y los ciudadanos conozcan cómo son las bolsas compostables y esa comunicación llegue a los consumidores finales. «Somos pioneros y creemos en el medio ambiente, pero es nuestra obligación presionar para que la ley se cumpla. Desde 2021 tendríamos que consumir bolsas compostables y el sector está cansado de ver que no hay ningún tipo de reacción», subraya Alfonso Biel.

Líder en el sector

Sphere España dispone de un complejo industrial de economía circular en Pedrola, dedicado a la producción de bolsas biodegradables y compostables y con alto contenido en materiales reciclados pos consumo. Es el más grande y avanzado de Europa en su actividad.

Sphere inauguró en septiembre de 2022 esta nueva sede después de una inversión de 32 millones de euros. Las instalaciones tienen 32.000 metros cuadrados de superficie dedicados a producción en una parcela de 140.000, que permitirá futuras ampliaciones. Con ello, la compañía creó 35 nuevos puestos de trabajo con lo que su plantilla cuenta en la actualidad con más de 300 empleados.

«Teníamos planificados unos proyectos pero con la situación actual del descenso en el consumo hemos tenido que paralizarlos», reconoce Biel. Uno de los planes previstos era la construcción de una nave destinada a la fabricación de rollos de aluminio, film estirable alimentario y papel de cocina, que deberá esperar. Por el contrario, la compañía proyecta para 2024 la instalación de una planta fotovoltaica, contigua a la nave de producción, de 2,5 megavatios que «suministrará alrededor de un 10-12% de nuestro consumo energético».

Sphere ha desarrollado desde Aragón durante sus 60 años de historia mejoras en sus productos apostando por la sostenibilidad, como el film alimentario, el aluminio, el papel de cocina o las bolsas reutilizables o biodegradables. Junto a la cualificación de su plantilla y la actividad de investigación, desarrollo e investigación (I+D+I) con distintas universidades y centros tecnológicos, la compañía aragonesa es pionera en la implantación de nuevos modelos de negocio basados en la economía circular y el respeto al medio ambiente.