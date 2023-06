El año pasado asumió el cargo de CEO de la empresa Alkemy Iberia, ¿qué ha supuesto este paso para su carrera profesional?

Supuso un nuevo reto y una nueva oportunidad. Alkemy se dedica a ayudar a las empresas a acelerar su negocio digital y para mí es un placer poder acompañar a nuestros clientes en ese viaje hacia la digitalización. Al final, cualquier cambio siempre supone eso, la gran suerte de poder abordar una nueva oportunidad junto con, en este caso, la responsabilidad que conlleva asumir el control de una empresa. Para mí los retos suponen un gran aprendizaje.

¿Cómo está siendo su experiencia como CEO de la empresa?

Estupenda, pese a que no está siendo un año muy fácil debido a distintas dificultades macroeconómicas. Pese a ello, mi balance es positivo porque hemos avanzado, hemos conseguido ayudar a nuevos clientes, mantenemos los que ya teníamos y estamos teniendo resultados muy buenos.

¿Cómo ve el papel de la mujer en la empresa en los últimos años?

Yo sí que he visto un cambio. Llevo trabajando 25 años y recuerdo que, en los orígenes de mi carrera, era la única mujer en las reuniones y en los comités. Ahora afortunadamente me encuentro muchas situaciones en las que somos más de una. Cada vez veo los equipos directivos más compensados, especialmente en las partes de marketing, publicidad y transformación.

¿Hay cada vez más mujeres en el puesto de CEO?

Creo que en el puesto de CEO en España actualmente no hay muchas mujeres. En grandes empresas, poquísimas. Pero en medianas empresas empezamos a ver más, sobre todo en nuestro sector. Yo soy optimista, veo un cambio, pero todavía hay que seguir trabajando en ello.

¿Cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado en su carrera profesional?

Yo me he dedicado siempre ha ayudar a las empresas a mejorar su negocio digital, un negocio que ha necesitado transformarse y evolucionar de los formatos tradicionales a las posibilidades que se nos brindan ahora. Por ello, creo que el gran reto de mi carrera profesional ha sido ayudar a transformar personas y procesos. Lo más difícil siempre es trabajar con personas y ayudarlas a entender cómo hacer las cosas de otra manera y a transformarse o adaptarse a nuevas realidades.

¿Ha tenido que hacer sacrificios personales?

Rotundamente sí. He tenido que hacer sacrificios personales que tienen que ver con relaciones de amistad y temas sociales y, por supuesto, sacrificios familiares. Pienso que he tenido que trabajar más y hacer más sacrificios que otros para llegar hasta donde estoy. Yo lo he hecho conscientemente, pero he tenido el sentimiento de culpa, sobre todo en temas familiares, porque tengo dos hijos y probablemente, comparándolo con otras mujeres en otras posiciones y con otros hombres en las mismas posiciones, yo he dedicado mucho menos tiempo a mis hijos.

¿Es necesario que las empresas impulsen acciones para luchar con este tipo de desigualdades?

Creo que sí, hay que impulsarlo hasta que consigamos que no haya desigualdades. Si no lo impulsamos, mediante políticas y cambios, no se va a avanzar en temas de igualdad.

¿En algún momento ha sentido que se menospreciaba su trabajo por el hecho de ser mujer?

Yo he tenido mucha suerte en todos los entornos en los que he estado y con todos los equipos con los que he trabajado porque no he sentido nunca un menosprecio ni una palabra desafortunada. Yo misma he tenido dudas sobre ello pero nunca me he tenido que enfrentar a una situación así.

¿Cree que es importante contar su experiencia para que otras mujeres tengan referentes como el suyo?

Me parece una labor muy importante que, desde los medios de comunicación y otras instituciones, se den a conocer casos reales de mujeres que han trabajado duro para llegar hasta donde están. Me encantaría que mi caso les sirviese a otras mujeres que están iniciando su carrera profesional. La conciencia social se crea a partir de distintos mecanismos y esta es una buena forma de visibilizar y por lo tanto apoyar y promover la igualdad.

¿Son necesarios eventos como eWoman?

Claro que son necesarios, para visibilizar realidades y ejemplos de gente normal y ayudar a combatir injusticias y desigualdades que aún se cometen en las empresas. Del evento espero conseguir una conversación sana, que pueda dar a conocer mi ejemplo a otras mujeres y que sea un acercamiento honesto y transparente.