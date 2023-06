Cristina Calvo del Río inició su carrera profesional como administrativa hace 25 años y actualmente es directora financiera de Contazara, una empresa aragonesa líder en tecnología para la gestión del agua con presencia internacional. Ella es la protagonista de una de las ponencias inspiracionales de eWoman Zaragoza 2023, evento de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica para visibilizar referentes de liderazgo femenino.

En un contexto de sequía como el actual, ¿qué soluciones aporta Contazara para la gestión eficiente del agua?

Aplicamos la más alta tecnología para una correcta gestión del agua, contando desde la primera gota y ofreciendo información en tiempo real, para que tanto empresas como ciudadanos puedan gestionar mejor su uso. En la situación actual de sequía ayuda principalmente con un sistema de alerta que detecta fugas y posibles fraudes, y con el fomento del uso del control horario para promover el uso nocturno en grandes consumidores.

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional desde sus inicios hasta su puesto actual de directora financiera?

Comencé de prácticas en Contazara hace 25 años. Empezamos siendo un grupo de unas ocho personas con una idea visionaria pero que ha ido creciendo y adaptándose a lo largo de estos años, y yo con ella. He aprendido el valor y el funcionamiento de cada uno de los puestos de trabajo en la empresa, de administrativa pasé a directora de administración y con la incorporación de la empresa al Grupo Arad en 2010, que tiene presencia a nivel internacional, di el salto a directora financiera o CFO. Además, pertenezco de la Junta de Directivas de Aragón, de la que soy tesorera, y estoy muy orgullosa de poder trabajar en primera línea para romper estas barreras de acceso de las mujeres a puestos directivos.

Como directora financiera, ¿cuáles son las principales funciones de su cargo?

Como directora financiera, debo asegurar que la estructura financiera de Contazara sea acorde a las necesidades del negocio, buscando soluciones y haciendo que todos los procesos sean ágiles y eficientes. Desde nuestro departamento aportamos información económica al resto de departamentos para que la toma de decisiones sea siempre lo más objetiva posible. Y yo, personalmente, aporto esa visión femenina y económica aplicada al negocio.

¿Es habitual encontrar a mujeres encabezando departamentos financieros de grandes empresas?

No, no es tan habitual como me gustaría. Finanzas es la segunda área con más puestos directivos ocupados por mujeres que en España está en torno al 40%, y en Aragón los datos van mejorando pero rondará el 30%, no estamos todavía al nivel global. Sí que hay que destacar que en España, en 2022, se ha logrado el mayor porcentaje de la historia de mujeres directivas, superando tantos los índices europeos como el mundial. Estamos en torno al 36%.

¿Por qué cree que ocurre?

Aunque sea un puesto, dirección financiera, donde muchas mujeres obtienen esa formación si lo comparamos con otro tipo de estudios como los STEM, aún quedan muchas puertas por abrir. Quizá es uno de los puntos que yo veo es la escasa visibilización del talento que hacemos, nos cuesta mucho enseñarnos y mostrarnos, así que el foro eWoman es el punto de encuentro ideal.

Contazara es una empresa muy vinculada a la innovación y la tecnología, ámbito muy masculinizado. ¿Cuál es la situación de la mujer en la empresa desde los puestos técnicos a los directivos?

La evolución ha sido muy favorable. Hasta hace dos años éramos solo dos directoras en todo el comité de dirección, y actualmente somos cuatro, que ya representamos un 45% de todo el comité. A nivel global, en los dos últimos años hemos aumentado la participación de mujeres en 14 puntos, llegando a tener actualmente un 46% de mujeres en plantilla. Pero es cierto que en los puestos técnicos es donde seguimos teniendo muchas dificultades de contratación, es la realidad.

¿Qué medidas está tomando Contazara en cuanto a igualdad y diversidad en organización?

Primero promovemos la incorporación de las mujeres en todos aquellos departamentos en los que existe infrarrepresentación. Tradicionalmente era el departamento productivo y sin embargo ahora nos ocurre en el técnico. A parte del cumplimiento del Plan de Igualdad, tenemos un catálogo de beneficios sociales que fomenta las medidas conciliadoras para no impedir las oportunidades de desarrollo de cualquier persona de la organización, tanto hombres como mujeres.

¿Qué beneficios les aporta?

Los beneficios son claros. La organización es mucho más abierta, más comprometida, más sostenible, más innovadora y más libre. Es algo que observamos en las encuestas de satisfacción del personal y el nivel de compromiso aumenta.

Finalmente, como directiva, ¿qué lecciones ha aprendido a lo largo de su carrera y qué hace falta para que haya más mujeres en cargos directivos?

Comenzar en una empresa pequeña como es mi caso, lo considero una suerte porque valores como la generosidad, la perseverancia y la humildad eran totalmente imprescindibles. Y a lo largo de la carrera vas aprendiendo y fortaleciendo otros, como la empatía, el trabajo en equipo, etc. Y para que cada vez haya más mujeres en puestos directivos, es necesario promover la igualdad de oportunidades, visibilizar el talento femenino y sobre todo que empresas, instituciones, mujeres y hombres, todos estemos comprometidos con este objetivo.