Hacer testamento a favor de una o varias entidades no lucrativas es un acto cada vez más conocido por los españoles, gracias a la labor de divulgación de www.haztestamentosolidario.org, una plataforma formada por 22 entidades sin ánimo de lucro que contribuyen a informar y solventar dudas acerca de la redacción testamentaria y sobre cómo ser solidario en nuestro testamento. En 2022, las entidades no lucrativas recibieron 40.985.380 millones de euros a través de testamentos solidarios por parte de los españoles, lo que les permite poner en marcha y continuar con sus proyectos humanitarios y medioambientales. Esta cifra representa un crecimiento neto del 21% respecto al 2021 (33.8 millones de euros). En Aragón, en 2022 se ha recaudado la cantidad de 2.961.305 millones de euros a través de esta vía de colaboración, lo que supone un crecimiento neto del 77% respecto al 2021 (1.676.924 millones de euros).

En España se realizan más de 600.000 testamentos al año ante notario.

Los españoles están también cada vez más concienciados de la necesidad de hacer testamento, un trámite muy sencillo y económico (desde 40€) que se puede hacer desde los 14 años y modificar tantas veces como se quiera. “Hacer testamento facilita enormemente los trámites sucesorios a los herederos, evitando en muchos casos la aparición de conflictos derivados de la sucesión. Además, no hacer testamento implica que en caso de no existir parientes próximos o que éstos renuncien a la herencia, el beneficiario de los bienes del fallecido sería el Estado”, afirma Consuelo Olaguibel, responsable del área testamentaria y donaciones de Romero Abogados.

En España se firman más de 600.000 testamentos abiertos ante notario al año y cada vez son más las personas que, con independencia de tener o no herederos legítimos, deciden destinar parte o la totalidad de su patrimonio a causas solidarias, lo que se conoce como hacer un testamento solidario. En 2022 crece el número de personas que anuncian a las entidades no lucrativas haberlas incluido en testamento. El crecimiento neto es ligero, de un 9% respecto al año anterior (en 2021 creció un 38% vs. 2020).

No hace falta tener gran patrimonio para ser solidario en testamento

Desde 2018 se han registrado 1565 testamentos solidarios por valor de 136 millones de euros. Según el informe de Haztestamentosolidario.org, sólo en 2022, las entidades no lucrativas recibieron las donaciones de 325 personas que, en vida, decidieron dejar una huella perdurable en el mundo. Unas donaciones que representan un total de 40 millones de euros, un crecimiento neto del 21% respecto al 2021 (33,8 millones de euros).

En 2022 se ha alcanzado la cantidad más alta registrada hasta el momento a través de un testamento solidario (4 millones de euros). Con esta tendencia en ascenso, crece también la cantidad media ingresada según los datos facilitados, siendo de 126.108,86€, un crecimiento neto del 58% respecto al año pasado donde la cantidad fue de 79.904€.

"Siento que mi solidaridad va más allá de la vida"; "vivir de cerca el drama de una enfermedad como el Alzheimer te impacta tanto que sientes la necesidad de hacer algo para aliviar el sufrimiento de enfermos y cuidadores, ese fue el motivo para dejar mi legado"; "haciendo esto siento que estoy honrando la memoria de mis padres, porque ellos eran muy generosos"; "hacer testamento te hace pensar cómo será el mundo cuando ya no estemos y cómo será la salud del planeta"; "soy superviviente de leucemia, gracias a la investigación y los tratamientos, hice testamento como una apuesta por el futuro para que quienes sean diagnosticados de esta enfermedad tengan las cosas un poco más fáciles". Estos son algunos de los testimonios que reflejan los motivos que llevan a los testadores a donar para investigación, causas humanitarias, protección del planeta y un gran número de proyectos de vital importancia para un futuro mejor para todos.

Hacer un testamento solidario no implica tener un gran patrimonio ni dejar fuera a los legítimos herederos; además, las entidades solidarias no pagan impuestos de sucesión sobre las herencias y legados, todo lo que reciben se transforma íntegramente en proyectos con impacto. Cualquier aportación, pequeña o mediana, es un gran gesto de solidaridad.

En qué Comunidades Autónomas se hacen más testamentos solidarios

Cataluña (57), Madrid (50), Comunidad Valenciana (30) Castilla y León (29), Andalucía (28) y País Vasco (27) son las CC.AA. donde más testamentos solidarios se realizaron. Por provincia, la lista sitúa Barcelona en primer lugar, seguida de Madrid, Navarra, Vizcaya, Málaga, Sevilla y Valencia.

En cuanto al valor de las donaciones recaudadas, la Comunidad de Madrid se sitúa en primer lugar con 12.428.638€, seguida de Cataluña (5.035.739€), País Vasco (4.785.290€), Castilla y León (3.759.841€), Aragón (2.961.305€), Comunidad Valenciana (1.767.613€), Andalucía (1.547.667€) y Navarra (1.084.319€). Castilla La Mancha es la comunidad autónoma que más cantidad ha recibido con tan solo 2 testamentos solidarios ingresados (863.976€).

Las mujeres firman más testamentos solidarios

El perfil de los testadores va equilibrándose en los últimos años entre hombres y mujeres, las mujeres son las que históricamente colaboran más en su testamento (en 2022, un 58% de las personas que anuncian haber hecho testamento solidario son mujeres). El estado civil es una variante que también aparece reflejada en el informe de Haztestamentosolidario.org: cada vez se incorporan más personas casadas (en 2022, un 47% de las personas que anuncian haber hecho testamento solidario son solteras, un 32% casadas, 11% divorciadas y 10% viudas). Este mismo informe destaca por último una clara tendencia al rejuvenecimiento en la edad a la que se hacen este tipo de testamentos: a partir de los 60 años, frente a los 80 de años atrás.