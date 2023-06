El 112 Aragón realizará este jueves en las comarcas turolenses de Maestrazgo y Gúdar Javalambre una prueba del ES-Alert, el sistema que permite enviar avisos a los dispositivos móviles en caso de emergencia, catástrofe inminente o situación en la que sea necesario tomar medidas de protección civil.

Al tratarse de una prueba, Protección Civil recuerda a los ciudadanos que reciban el mensaje que no deben realizar ninguna acción adicional ni llamar al 112, ya que se trata de un simulacro.

Además de en estas zonas, es posible que vecinos o gente de paso de zonas limítrofes reciban también el mensaje de alerta en sus teléfonos móviles, informa el departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales en una nota de prensa.

Desde Protección Civil se ha avisado a las comarcas de Gúdar Javalambre y Maestrazgo y sus municipios, y también ha contactado con comarcas limítrofes y con Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla- La Mancha, ya que por los repetidores de telefonía el mensaje podría llegar también a sus territorios.

Asimismo, se ha informado a la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Guardia Civil, Bomberos y Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

El mensaje

A las 11.00 horas, desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se enviará el siguiente mensaje de texto, en español e inglés: “**** PRUEBA PRUEBA **** Este es un mensaje de prueba de envío de alertas masivas desde 112 ARAGÓN. No responda a este mensaje. No llame al 112. Es un aviso de prueba. Gracias por su colaboración. Una vez leído el mensaje pulse ‘Aceptar’ para eliminarlo de la pantalla. / *** TEST TEST **** This is a test message for sending massive alerts from 112 ARAGÓN. Do not reply to this message. Do not call 112. It is a test notice. Thank you for your cooperation. Once the message has been read, press ‘OK’ to remove it from the screen”.

El mensaje llegará a los teléfonos móviles acompañado de un sonido de alerta que dejará de sonar cuando el usuario da a aceptar.

El sistema ES-Alert funciona a través de la tecnología Cell Broadcast, en las que se divide el área de cobertura de las antenas de telefonía móvil, lo que permite llegar directamente a los teléfonos que reciban señal de las antenas telefónicas, sin necesidad de que los usuarios tengan instalada ninguna aplicación.

De esta manera, todos los teléfonos localizados en un área determinada recibirán la alerta de manera automática, con la excepción de los dispositivos que estén apagados o en modo avión.