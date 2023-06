La dirección del PSOE remitió ayer las listas definitivas para el Congreso y el Senado de cara a las elecciones del 23 de julio en las que debía subsanar las renuncias de varios de los candidatos después de que Pedro Sánchez y la dirección nacional hicieran saltar por los aires las listas de consenso en las tres provincias aragonesas. La número dos al Senado por Zaragoza será finalmente, tras la renuncia de Ana Isabel Villar, María José Navarro, alcaldesa de Sos del Rey Católico, mientras que el número tres será para el exalcalde de Daroca, Álvaro Blasco, que sustituye a Óscar Galeano tras su renuncia tras dinamitar Pedro Sánchez las listas propuestas desde Aragón.

La lista al Congreso por Zaragoza que encabezan la ministra Pilar Alegría, Susana Sumelzo y Víctor Ruiz estará completada por la subdirectora del Royo Villanova Noelia Herrero; el investigador; la alcaldesa de La Almunia, Marta Gracia y por Juan Antonio Mara. Antes de los cambios de Ferraz, la sanchista Sumelzo no aparecía en las listas y Ruiz era el número tres al senado.

En la Cámara Alta, Ferraz debía reemplazar la renuncia de Óscar Galeano, relegado al número tres al Senado después de que la dirección de Aragón lo hubiera ubicado como número dos al Congreso. Su sustituto será el exalcalde de Daroca, Álvaro Blasco, quien estará detrás de Miguel Dalmau y María José Navarro, que encabezan la lista. Como tercer suplente figura el Secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas.

En Teruel, Ferraz impuso como número uno al Congreso propuesto por Aragón al alcalde de Mezquita de Jarque a Herminio Sancho frente al regidor alcañizano Ignacio Urquizu; y ahora impone a Ana María Sales y a José Antonio Planas tras las renuncias de Cuca Montull y Jorge Fernández.

En cuanto a las listas al Senado por Teruel, las definitivas incluyen a la senadora durante la última legislatura y ahora número uno, María José Villalba, junto a Antonio Tomás y Vanesa Pellicena.

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, se refirió ayer a las desavenencias con la dirección federal del PSOE por las listas a las elecciones del 23J. Lambán da por cerrado definitivamente ese «capítulo» porque los comicios van a ser «difíciles» y lo serán aún más si no se afrontan desde la cohesión «sentida desde dentro y percibida desde fuera». Y aunque afirmó, preguntado por si ha hablado al respecto con el líder socialista, Pedro Sánchez, que «se entienden sin ni siquiera hablar», se mostró dispuesto a participar en la campaña en lo que el partido requiera.

Lambán comentó que «todo el mundo» conoce su opinión sobre las listas electorales al Congreso de los Diputados y el Senado, añadiendo que lo da por «definitivamente cerrado» porque «el camino no va a ser en absoluto fácil» para el PSOE hasta el 23 de julio y las dificultades serán mayores si no hay «cohesión interna». Para la semana que viene queda reservado el último de los asuntos pendientes: las listas a la Dipuración Provincial de Zaragoza, la única que conserva al 100% el PSOE aragonés. «Nunca ha dejado de haber contactos. No me han transmitido ninguna inquietud desde la DPZ», dijo Lambán.