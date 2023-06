Javier García Campayo, director del IX Congreso de Mindfulness: "El estrés no está fuera. Nosotros somos responsables"

Javier García Campayo es psiquiatra, catedrático, director del IX Congreso y reconocido referente en la introducción de terapias basadas en Mindfulness en el Sistema Público de Salud en España

Este congreso va ya por su novena edición pero ¿sabemos lo que es?

-(risas) Yo se lo resumo. Mindfulness es un estado de la mente que permite estar atento al momento presente, y ese estado de la mente se asocia a un bienestar físico y psicológico, y por eso está difundiendo tanto en todo el mundo. Mindfulness es también la técnica que permite alcanzar ese estado, que básicamente es un tipo de meditación atencional,. Es un estado y la técnica que permite alcanzar ese estado.

¿Cuándo comenzó ese idilio de Zaragoza con el Mindfulness? ¿Y el suyo?

Yo he practicado medicación toda la vida. Zaragoza y yo comenzamos con el máster de mindfulness, que está ya en su décima aniversario en la Universidad de Zaragoza y ese fue el detonante, ya que en España no había mucho. El mindfulness lleva unos 40 años en EEUU pero tardó en salir de allí unos 20 años; y llegó a España hacia 2010 y nosotros empezamos en 2013 el máster, por eso Zaragoza es ahora referente a nivel nacional.

¿Qué beneficios ofrece?

Como decía un bienestar físico y psicológico: Por ejemplo para enfermedades psicológicas, se considera de elección para todo lo que es estrés, ansiedad, depresión, etc; y para enfermedades físicas, también las que están relacionadas con el estrés, como la hipertensión, el cáncer, que a veces el estrés facilita su aparición, o el dolor, que es una experiencia sensorial pero también tiene un componente cognitivo, de pensamientos y hace que el afrontamiento del dolor sea mucho más fácil de llevar.

¿Por qué sufrimos?

Habría dos tipos de sufrimientos. Por un lado el primario, el que nos da la vida: cuando nos deja una pareja, tenemos enfermedad, muere alguien; pero luego está el secundario, que es el que nos producimos nosotros con nuestra forma de interpretar esto. Por ejemplo, cierra la empresa, y yo me quedo sin trabajo. Es un sufrimiento primario pero además yo me digo: 'eres un fracasado, me han echado porque soy mal trabajador'… ese es un sufrimiento secundario, innecesario, que es el más frecuente. Nosotros nos producimos mucho sufrimiento con nuestra manera de pensar; y es eso es lo que el mindfulness va a intentar modificar.

En los últimos años está teniendo mucha presencia en la sociedad. ¿No sabemos como parar ese estrés?

Ese es el tema. Se considera que vivimos en la sociedad a lo largo de la historia más estresada, menos atenta, con más dificultad de concentración… y ese continuo estar pensando --yo soy psiquiatra y una de las principales quejas en las consultas es 'deme algo para dejar de pensar porque no puedo parar…') es fundamental para parar esa charla continua, ese rumiar de pensamientos continuo para ir menos deprisa, para ser más feliz; para descubrir que la felicidad está aquí y ahora, que este mundo es fantástico. Y siempre estamos buscando cosas fuera, sin parar, y eso produce mucho sufrimiento. Por eso el mindfulness está conectado con todo eso.

Se puede vivir sin estrés, sea laboral, educativo o familiar?

Se puede vivir con mucho menos estrés, sin duda. El estrés no está fuera. En psicología se acepta que el estrés se produce porque hay un desajuste entre las circunstancias externas y nuestra forma de responder a ellas. No hay nada externo que produzca estrés a todo el mundo, hay personas que se estresan con cualquier cosa y otros con casi nada, tiene mucho que ver con el individuo. Obviamente vivimos en una sociedad mucho más estresante que la que vivían nuestros antepasados, pero incluso dentro de esta sociedad nosotros somos responsables de muchas de las cosas, podemos reducir la actividad; vivir de una forma más natural, etc.

¿Hacia donde va la sociedad, hacia el pasado o seguirá avanzando en ese estrés?

Yo creo que hay dos movimientos. Uno que lo que busca es consumo sistemático, progreso y todo eso pero mal entendido; y hay otro cada vez más potente de personas que quieren volver a la naturaleza, a ser felices, a conciliar, es lo que ha pasado tras la pandemia. En EEUU se le llama la Gran Renuncia, donde el 40% de la gente dejó sus trabajos porque se daban cuenta de que no se puede vivir para trabajar sino que hay que trabajar para vivir. Yo pienso que está empezando a calar esa visión y la gente joven, también lo dicen los empresarios, cada vez se preocupan más no del sueldo sino de vivir, tener tiempo libre, conciliar… Yo creo que es un movimiento que va calando, pero también hace falta ese aspecto que da el mindfulness, que es el estar contento con lo que se tiene; darse cuenta de que este mundo es fantástico per se, que se puede ser muy feliz con lo que se tiene.

Esa sociedad consumista nos lleva a estar peor con nosotros mismos. Queremos todo y lo queremos ya.

-Eso es, eso no tiene sentido, ni da la felicidad. Nuestros abuelos tenían mucha más capacidad de aceptación, eran mucho más felices, aunque vivían mucho peor que nosotros materialmente.

¿Tras la pandemia, se ha demostrado que es más necesario que nunca?

Tras la pandemia, mucha gente ha reflexionado y visto que eso no tiene sentido. Hay un movimiento en ese sentido, no sé qué recorrido tendrá pero lo hay.

¿Debería ser el mindfulness asignatura obligada en la universidad pero también en los colegios?

Casi todas las universidades lo ofertan de forma sistemática y no solo en España, muchos países lo incluyen. Hay un movimiento importante en los colegios que dice que a partir de los 6 años es un buen momento para iniciarse. Una época en la que parece que no es demasiado eficaz es en la adolescencia, porque hay demasiado movimiento y es difícil para un adolescente interesarse por esto; pero tanto a principios de la infancia, si se acostumbran, y en la universidad, donde los universitarios se dan cuenta del estrés que tienen y ya no están en esa pelea de adolescentes, son dos buenos momentos.

En Educación, ¿es bueno saber controlar ese estrés?

Es importante sobre todo por los profesores que practican mindfulness, igual que los médicos, no con sus alumnos o sus pacientes, pero si lo practican, solo su presencia más tranquila, más atenta, más estable ya tiene un impacto muy positivo en la educación sobre los alumnos. Por suerte cada vez más profesores están practicándolo y enseñándolo y eso disminuye el estrés profesional.

Si uno está bien consigo mismo trasmite esa sensación a los de alrededor.

Claro, eso es muy importante y es una parte del compromiso que debemos tener todos con el mundo y la sociedad. Si nosotros estamos bien, vamos a influenciar muy positivamente al entorno. No se trata de intentar de que el mundo esté bien sino de que nosotros estemos bien y de forma natural lo que ofreceremos a nuestro enotorno será bienestar. Si estamos mal, ofreceremos malestar.