El PAR negociará dar la presidencia de la Diputación de Teruel con sus dos diputados a Teruel Existe en un acuerdo a tres bandas con el PSOE tras el ofrecimiento que el líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, le hizo ayer a Tomás Guitarte. Para llegar a tal efecto, el PSOE cedería el sí de sus ocho diputados para que los cuatro de TeruelExiste se hicieran con el mando, lo que les permitiría arrebatarle al PP, que suma 11 de los 25 diputados, el gobierno de la institución.

«Nosotros no vamos a pedir la presidencia de la DPT porque no somos la lista más votada, así que en este nuevo escenario hay un partido que tiene 11 apoyos, el PP, y otro que tiene 12, Teruel Existe», revela a este diario el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, que apeló al programa y a la forma de entender la institución para determinar su decisión.

Tras el ofrecimiento de Lambán, el coordinador de Teruel Existe, Tomás Guitarte, advirtió al secretario general del PSOE en Aragón que «uno puede ofrecer cosas si puede, pero si depende de un tercero también tiene que haber hablado con la otra parte». Sin embargo, el PAR fue meridianamente claro a este diario: «Javier Lambán no es de Teruel Existe. Son ellos los que nos tienen que llamar si quieren optar a la presidencia», reveló Alberto Izquierdo, secretario general del PAR.

Mientras tanto, el PP de Teruel se mantiene en su voluntad de integrar al PAR y a Teruel Existe en el gobierno de la DPT, aunque entiende que la presidencia les corresponde a los populares «como claros ganadores de las elecciones», según defiende Joaquín Juste, el presidente del PP en Teruel y máximo candidato al puesto. La fórmula podría ser similar a una bicefalia en la vicepresidencia sobre la que Teruel Existe y el PAR aún no se han pronunciado ni a favor ni en contra. Eso sí, la formación coordinada por Tomás Guitarte ha reiterado que aspiraba a la DPT para romper con "el funcionamiento clientelar" de la institución.

En todo caso, el ofrecimiento del PSOE es una renuncia a la voluntad del último presidente y alcalde de Calamocha, Manuel Rando, quien se despidió en el último pleno provincial manifestando su voluntad de reeditar el cargo. El líder de las negociaciones de Teruel Existe ha admitido que el PSOE ya les había ofrecido la presidencia de la DPT en la primera reunión que mantuvieron y ha reconocido que siguen en proceso de negociación con los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, y considera que con ambos «se puede llegar acuerdos». «En estos días veremos cómo evoluciona», dijo el coordinador de la formación, quien ha reconocido no tener preferencias: «La clave de nuestras negociaciones es el programa, si alguien no lo apoya, no se podrá llegar a un acuerdo».

Lo que ocurre es que la diputación de Teruel es una de las pocas instituciones donde no está definido quién ocupará el mando tras la victoria por arrasamiento del PP en las elecciones del 28M. Y por eso está supeditado a un pacto global que podría incluir comarcas, localidades e incluso apoyos en la investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón, quien sigue aspirando a mandar en solitario, para lo que necesitaría la abstención de Vox y Teruel Existe y un voto a favor que rompa el empate técnico a 28 diputados.

Como claro ganador de las elecciones, el PP es el mejor compañero de viaje para las ambiciones del PAR –entrar en cuantas más instituciones se pueda–, y de ahí se lee el encauzamiento de las relaciones entre ambas formaciones tras una campaña electoral en la que se torpedearon en varias ocasiones. En las filas del PP se integró la plataforma Aragoneses, la escisión del PAR impulsada por José Ángel Biel y Elena Allué, a quienes el PAR acusó de ejecutar una «OPA hostil» junto a Jorge Azcón.

Sin embargo, apenas un mes después, hay movimientos que ayudan a tal encauzamiento, como el hecho de que Luisa Fernanda Rudi, Javier Campoy o Luis María Beamonte vayan en las listas de Génova al Congreso o al Senado para las eleciones del 23J, lo que deja libre la elección del senador de designación autonómica, un puesto que tradicionalmente sirve para rematar pactos de gobierno como el del último cuatripartito, donde el PAR se quedó con el senador del PSOE que se designa en las Cortes que ocupó Clemente Sánchez Garnica. Desde el PAR aseguran que esta opción no está todavía sobre la mesa de negociación.