Día grande en los ayuntamientos de todo Aragón. Después de meses de tensiones, fricciones, pugnas y tras dos semanas de campaña que terminaron con las elecciones municipales celebradas hace ahora 20 días, 728 municipios de los 731 que hay en Aragón invisten hoy a sus alcaldes y alcaldesas. A esta fiesta de la democracia se unirán además dos pesos pesados de la política nacional: Alberto Núñez Feijóo y la ministra Pilar Alegría.

El líder nacional del PP estará en Celadas, un pequeño pueblo de Teruel, para asistir a la investidura de la popular Raquel Clemente, quien forma parte de su equipo encargada de las políticas de Reto Demográfico. Clemente, que repite al frente del ayuntamiento de este municipio, ya estuvo presente y participó en el mitin de Feijóo en febrero en Zaragoza cuando presentó a los candidatos autonómicos.

La visita de Feijóo es un claro guiño al mundo rural en un contexto preelectoral en el que los líderes nacionales tienen ya las miras puestas en rascar cuantos más votos mejor el próximo 23 de julio, cuando se cierre este ciclo electoral.

Y si la cúpula del PP ha querido estar presente hoy en Aragón, la del PSOE no será menos. Será la ministra aragonesa Pilar Alegría (y portavoz de Ferraz) quien represente a su partido en la comunidad. Alegría estará en Borja, en la investidura del socialista Eduardo Arilla como alcalde, que ha conseguido mayoría absoluta y que repite tras ocho años ininterrumpidos en el cargo, si bien ya fue regidor de 2007 a 2011.

Por su parte, el presidente del PP en Aragón, y presumiblemente futuro jefe del Ejecutivo Aragonés, Jorge Azcón, estará presente en las investiduras de Lorena Orduna en el Ayuntamiento de Huesca y en la de Natalia Chueca en el de Zaragoza. En el caso de la capital aragonesa el acto solemne de toma de posesión de los concejales comenzará a las 12.00 horas, mientras que en Teruel y Huesca se iniciarán a las 10.00 horas.

Adelantan la investidura por la Quebrantahuesos

No obstante, hay pueblos y alcaldes que tendrán que madrugar más para colgarse la banda de concejal. En cuatro municipios del Valle de Tena, los cortes de algunas carreteras por la celebración de la tradicional Quebrantahuesos han obligado a Sandiniés, Tramacastilla de Tena, Escarrilla y Sallent de Gállego a adelantar las investiduras a las 8.00 y las 9.00 de la mañana.

El que no asistirá a ninguna investidura será el secretario general de los socialistas y todavía presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Este fin de semana está fuera, informaron ayer fuentes del partido.

El acto de constitución de los ayuntamientos se celebro hoy tal y como marca la ley electoral, que establece que los nuevos concejales deben tomar posesión 20 días después de las elecciones municipales. Ese mismo día, además, se designa ya al primer edil.

Sin embargo, en Aragón este sábado habrá excepciones, pues habrá varios pueblos que no invistan hoy a sus regidores. Es el caso de San Mateo de Gállego, Urriés y Monroyo.

Las excepciones

En el caso de San Mateo, será el miércoles cuando se celebre el pleno de investidura, pues debe dejarse un margen para la presentación de recursos después de que la Junta Electoral diera la alcaldía al PSOE desupués de que el día de las elecciones los socialistas y el PP empataran a votos.

Los populares ya han anunciado que no recurrirán la decisión de la Junta Electoral, pero aún así deben dejarse los días de plazo correspondientes para garantizar la legalidad del proceso.

En Monroyo no habrá acto de investudura porque no hubo elecciones, ya que las dos listas que se presentaron contenían errores y se declararon no proclamadas. Seguirá de forma interina la actual alcaldesa de este pequeño municipio turolense, Gloria Blanc, hasta que se celebren nuevos comicios en un plazo máximo de seis meses.

En Urriés, la Junta Electoral Provincial ha decidido que será una comisión gestora la que se haga cargo del ayuntamiento, con el único concejal electo como alcalde, Armando Soria, de CHA, por lo que tampoco habrá acto de constitución de su ayuntamiento.