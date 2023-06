El CEIP Cesáreo Alierta de Zaragoza ha sido galardonado con el Premio Nacional eTwinning 2021 por su proyecto Calling for Earth Heroes, desarrollado en el curso 2021-22 por el alumnado de 3º de Infantil. Se trata de un proyecto relacionado con la protección del medio ambiente y en el que el alumnado zaragozano ha colaborado con compañeros de diferentes centros de España, Italia, Grecia, Chipre, Portugal, Polonia, Turquía, Rumanía, Bulgaria y Croacia.

Estos premios buscan resaltar las prácticas docentes sobresalientes dentro del programa e Twinning –una iniciativa para promover la colaboración escolar en Europa– y reconocer el trabajo del profesorado y los centros educativos participantes en estos proyectos. Del mismo modo, se pretende poner de relieve el valor de la cooperación europea en el ámbito de la educación, identificando y promoviendo prácticas de enseñanza y aprendizaje excepcionales, así como contribuir al establecimiento del Espacio Europeo de Educación.

Según el jurado, el proyecto Calling for Earth Heores "destaca por la promoción de actitudes positivas hacia el medio ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible a través de un aprendizaje basado en el reto, itinerarios gamificados y STEAM”. Además, destaca “positivamente la adquisición de competencias clave como la competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería y la competencia ciudadana. Otro aspecto reseñable son las actividades colaborativas en las que ha participado el alumnado de todos los centros que constituyen el proyecto y que han dado como fruto cuentos colaborativos como ‘Stories from the bottom of the blue sea’ y un baile común compuesto por hasta 28 clips de movimientos inventados.”

El CEIP Cesáreo Alierta participa en diferentes proyectos eTwinning desde el curso 2012-13. El curso pasado se unieron a cuatro proyectos, uno en 2º de Infantil, otro en 3º de Infantil y dos en 4º de Primaria. Consiguieron el Sello de Calidad Nacional en tres de ellos y, ahora, han sido reconocidos con el Premio Nacional por ‘Calling for Earth Heroes’.

El proyecto premiado

El proyecto del CEIP Cesáreo Alierta, desarrollado como parte del proyecto bilingüe del centro y, por tanto, con el inglés como lengua de comunicación, se realizó con las tutoras de los grupos de 3º de Infantil y la maestra de inglés.

El alumnado comenzó recibiendo la noticia de que un monstruo, que estaba muy enfadado por cómo los humanos trataban al planeta, había secuestrado a la Tierra en un castillo. El búho trajo un mensaje: tenían que convertirse en superhéroes y cumplir seis retos; así conseguirían las seis piezas de la llave que abría la puerta del castillo. Para ello, era necesario conocer a los superhéroes del resto de colegios.

Con esta historia como contexto, alumnado y profesorado comenzó a trabajar conjuntamente. Los retos estuvieron relacionados con diferentes aspectos del cuidado del medio ambiente: animales y sus hábitats, la basura, necesidades de las plantas, contaminación del agua, y reducir, reutilizar y reciclar la basura. Estos retos conllevaron distintas actividades relacionadas con STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths), además de variadas iniciativas colaborativas y videoconferencias para compartir el trabajo con otros superhéroes.

Entre otras, el CEIP Cesáreo Alierta Investigó sobre animales en peligro,ambién transformaron basura en arte, inventaron historias, resolvieron códigos secretos y conocieron el mapa de Europa, entre otros.

¿Qué es eTwinning?

El programa eTwinning nació en 2005 como la iniciativa más importante del Programa de aprendizaje eLearning de la Comisión Europea. Desde el 2014 forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte.

Los profesores de todas las materias de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de todos los países participantes se pueden inscribir y utilizar las herramientas de la web eTwinning para encontrarse, conocerse virtualmente, intercambiar ideas y prácticas, formar grupos, aprender juntos en los encuentros didácticos y participar en los proyectos en la web.

Esta iniciativa promueve la colaboración escolar en Europa utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y apoya a los centros escolares prestándoles las herramientas y los servicios necesarios que faciliten su asociación para desarrollar un proyecto en común.

34 países de pleno derecho forman parte de eTwinning: Albania, Alemania, Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia y Suecia. Desde marzo de 2013 se extendió a otros países “vecinos” como Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Jordania, Líbano, República de Moldavia, Ucrania y Túnez.

El alumnado participa en esta comunidad a través de los proyectos eTwinning. Un proyecto eTwinning se inicia con la participación mínima de dos profesores de nacionalidad distinta. Posteriormente, se pueden agregar más profesores de cualquier nacionalidad. El tema del proyecto puede ser cualquiera acordado por los profesores participantes y se trabaja en un entorno seguro siguiendo una planificación consensuada por todos los socios. Estos proyectos favorecen el aprendizaje en colaboración: los alumnos aprenden unos de otros, interactúan, se comunican y, de este modo, se sienten responsables de su propio aprendizaje.