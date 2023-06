Desde el Hospital Universitario Miguel Servet, las especialistas en cáncer de mama velan por la salud mamaria de todas las mujeres. Cuatro profesionales sanitarias de este ámbito acudieron como ponentes a eWoman para hablar en primera persona de la importancia de la lucha contra este cáncer.

Isabel Vicente, jefa de sección de Ginecología y de la Unidad de Mama, habló de la importancia de haber creado el Proceso de Cáncer de Mama, un modelo multidisciplinar en la que profesionales de la salud en diferentes materias cooperan con el objetivo de salvar vidas. «Tiene que ser un trabajo en equipo, que además de promover la educación sanitaria y la información, promocione también la salud mamaria».

Carmen García Mur, jefa de sección de Radiología Mamaria, contó que ama profundamente su profesión, ya que le permite contribuir a educar en salud, minimizar la incertidumbre y concienciar a la población de que deben hacerse mamografías. «Las mamografías salvan vidas y educan en salud, ya que detrás de una imagen los radiólogos ven la enfermedad», declaró.

Carmen Casamayor, cirujana del Servicio de Cirugía y jefa de sección de la Unidad de Cirugía Endocrina bariátrica y de mama, colgó su bata por una vez para ponerse en la piel de una paciente a la que le acaban de diagnosticar cáncer de mama. De esta forma puso voz a los miedos, incertidumbres e inseguridades que se encuentra día a día en la consulta para ayudar al público a comprender la importancia de detectar los tumores a tiempo. También sirvió para poner el foco en el valor de contar con un profesional que sepa tratar bien a los pacientes, calmar sus miedos y aplacar sus dudas. «Alguna vez me han dicho que tengo un don para tratar los pacientes, no me pueden decir nada mejor», expresó.

La última en intervenir fue Reyes Ibáñez, jefa de la sección de Tumores de Mama y Ginecológicos de la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón. La doctora quiso hacer hincapié en la relevancia de la labor que realizan ella y sus compañeras y en la importancia de la innovación, ya que aseguró que es totalmente necesaria para ofrecer a las mujeres con cáncer de mama el mejor tratamiento posible.