El PP y el PAR se reúnen este martes para sellar un acuerdo que garantice el apoyo del único diputado de los aragonesistas a la investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón. El popular pedirá a Alberto Izquierdo, secretario general del PAR y único escaño electo de la formación, su abstención para facilitar un gobierno en minoría, pero Izquierdo es contundente: «Ya hemos dicho que no nos abstendremos. Votaré sí o no según Azcón acepte o no nuestras medidas para Aragón. No estoy obligado a votar a nadie y tampoco a no hacerlo».

Azcón mantiene su voluntad de gobernar en solitario, lo que implicaría una minoría de 28 diputados que le obliga a contar con las abstenciones de los siete diputados de Vox, los tres de Teruel Existe y al menos un voto a favor. Ese sí tendrá que cerrarse hoy mismo en una de las tres reuniones que mantendrá Jorge Azcón con Andoni Corrales, de Podemos, Álvaro Sanz, de Izquierda Unida y el PAR para cerrar la ronda de conversaciones tras las elecciones del 28 de mayo. Solo una de ellas tiene posibilidades de proliferar. La llave que lleva al Gobierno de Aragón El PP y el PAR avanzan en una dirección tomada por los segundos: apoyar las listas más votadas con carácter general primero en los ayuntamientos, luego en diputaciones y provincias y por último en el Gobierno de Aragón. Esto se debe a los calendarios de conformación de las instituciones, que siguen ese orden, por lo que desde el PAR se condicionan los acuerdos posteriores a concesiones en las comarcas y en las DPT, aunque también se habla de algún tipo de mando en el Ejecutivo autonómico o incluso el cargo en el Senado por designación autonómica que correspondería al PP, que es habitualmente una moneda de cambio y para el que los populares ya han liberado a sus candidatos para tal puesto con la elaboración de sus listas para las elecciones del 23 de julio. Izquierdo insiste en que su apoyo dependerá de una posición «contundente» contra el trasvase del Ebro, una defensa del sector primario y del medio rural y del apoyo a los pequeños empresarios y los autónomos. A partir de ahí, lo que deberán negociarse son las cuotas de poder a las que el PAR ambiciona, puesto que su situación económica es delicada y aspira a entrar en cuantas más instituciones pueda después de una guerra interna que les ha puesto contra las cuerdas al dividir la formación hasta el punto de lograr los peores resultados electorales de su historia. El PAR augura que Azcón copiará el pacto valenciano con la ultraderecha Tras los serios encontronazos que el PP y el PAR tuvieron en la campaña electoral (a tenor de la integración de Aragoneses, la escisión del PAR comandada por Elena Allué y José Ángel Biel), ambas formaciones vuelven a necesitarse para conformar un gobierno a la derecha del arco parlamentario. La relación se ha reconducido desde el mismo 29 de mayo, cuando una vez conocidos los resultados la formación aragonesista se reveló como clave para configurar los gobiernos de varias comarcas y de la Diputación Provincial de Teruel. Lo mismo con los ayuntamientos que se constituyeron el pasado sábado, en los que el PAR se comprometió a apoyar la lista más votada donde no optaran al bastón de mando, una decisión que favoreció al PP en municipios como Graus, Benasque, Jaca o Alcañiz y que no se cumplió en otros como Binéfar, donde el PSOE ganaba por 40 votos. La decisión benefició a los socialistas en Calamocha o Andorra, pero no en Cariñena.