La Cámara de Cuentas de Aragón, a través de su informe de fiscalización del presupuesto del Salud del ejercicio de 2020, ha advertido este martes de que un total de 3.440 efectivos sanitarios (personal médico, de enfermería y MIR) "hicieron más horas de Atención Continuada de las que permite ley" (475 horas) en el año que estalló la pandemia el covid. Así se desprende del documento del organismo, que al mismo tiempo y para evitar esta situación recomienda al Salud que establezca "un sistema de control horario" del personal en el centro de trabajo (es decir, una fórmula para fichar), inexistente hasta el momento y que permitiria verificar tanto la presencia como la jornada realizada.

La Atención Continuada es la que se presta a la población fuera del horario ordinario de los centros de salud (de 8 a 17.00 horas) y, en 2020, el gasto para este área ascendió a 107 millones de euros, de los cuales, los auditores han fiscalizado 62 millones que corresponden a los conceptos más significativos de la nómina con prolongación de jornada. "Dadas las irregularidades detectadas en el análisis de las jornadas por atención continuada, este hecho constituye una debilidad que debería ser subsanada, ya que la única justificación para proceder al abono de las jornadas realizadas fuera de la jornada ordinaria es la firma de la persona competente que autoriza su realización", apunta el informe de 2020.

La Cámara de Cuentas señala que la única herramienta informática utilizada es GPT (sistema de Gestión y Planificación de Turnos), un gestor y planificador de los turnos de médicos y enfermeras instalado en el 061 Aragón y en los centros hospitalarios del Salud. Sin embargo, no existe en Atención Primaria. "Al no existir ninguna herramienta, las jornadas complementarias y extraordinarias que conllevan una retribución adicional son introducidas manualmente en SHIRGA por el personal de nóminas a partir de la documentación en papel remitidas por los distintos centros de salud", matiza la cámara.

Un abono en horas de casi 66.600 euros

El informe de 2020 apunta que "existen casos que deberían haberse detectado por el sistema de control" y, en este caso, alude a la situación del trabajador con más horas de atención continuada acreditadas. "Ha acumulado 3.044 horas por este concepto, que, añadidas a las 1.600 horas de jornada ordinaria anual supondría una jornada efectiva de 4.644 horas, equivalente a realizar más de 12 horas de trabajo diario de forma continuada los 365 días de año. Estas horas le han supuesto un abono en nómina de 66.575 euros", recalca el documento.

Por otro lado, las horas realizadas fuera de la jornada ordinaria en Atención Continuada por personal MIR (en formación) ascendió en 2020 a 853.068 horas, lo que ha supuesto un exceso de jornada equivalente anual de 1.022 horas por trabajador, excediendo, por tanto, el límite previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

Un 50% de temporalidad en 2020

Por otro lado, la Cámara de Cuentas indica que en 2020 el 50% de la plantilla del Salud era temporal, "porcentaje similar al de los años anteriores", matiza. "Las ofertas de empleo público convocadas desde 2017, siete en total, han reducido la temporal, pero no han resuelto este problema estructural" y los auditores cifran en 10.000 trabajadores el personal temporal, añaden.

Por categorías profesionales, la temporalidad era mayor entonces entre el personal auxiliar de enfermería (63%), seguido de las enfermeras/os (57%) y del personal celador (56,5%). En Atención Primaria, la temporalidad es del 44,5% y en Especializada, del 52%, según el informe. Entre las especialidades, destaca la temporalidad en Geriatría (87,5%), Endocrinología y Nutrición (66,7%), Psicología Clínica (64,2%), Farmacia Hospitalaria (57%), Nefrología (56%) y Oncología Radioterápica (55,6%).

Hay que tener en cuenta que la Cámara de Cuentas computa como personal temporal también a los sustitutos, es decir, aquellos que cubran bajas o vacaciones, por ejemplo. En todo caso, la situación ahora es diferente porque la temporalidad en este 2023 se sitúa en un 34%, y una vez que se resuelvan todas las ofertas de emplo, será del 7%, según han matizado fuentes del Departamento de Sanidad.