Los más de 400 profesionales que en Aragón se dedican a la Medicina de Urgencias y Emergencias (aquella que desarrolla en los hospitales y a través del 061) están un poco más cerca de que su trabajo sea reconocido como especialidad. El Ministerio de Sanidad ha iniciado la consulta pública para crear este título de especialista en Ciencias de la Salud, una reivindicación histórica. «Llevamos 33 años esperando, así que es una buena noticia», aseguraba ayer a este diario Rafael Marrón, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes Aragón).

Sin embargo, los urgenciólogos se muestran «contenidos» en esa alegría porque la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio paraliza, de algún modo, parte del proceso para aprobar el real decreto que fijaría esta especialidad. «Llegar hasta aquí no ha sido fácil y nos gustaría que todo se acelerara lo máximo posible para tener la parte normativa resuelta antes de las elecciones. Entendemos que será complicado, pero hay un consenso previo de las comunidades, del Ministerio de Universidades y de la organización médica colegial que justificaría no demorar más los plazos», apuntó Marrón, que ejerce en las Urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Se cree que las primeras plazas de Urgencias y Emergencias en el MIR serán ya en 2025 porque «para 2024 llegamos un poco justos», aseguró el profesional. «Administrativamente es complejo. Hay que crear unidades docentes en cada hospital, hay que conceder la especialidad a quienes llevamos años así... Al final, descorcharemos el champán cuando veamos todo publicado en el real decreto», indicó con prudencia Marrón.

Formación reglada

Puede parecer sorprendente, por la cantidad de profesionales que la ejercen, que la Medicina de Urgencias y Emergencias no esté reconocida como especialidad en España. «Lo está en el resto de Europa y en América. Aquí es una anomalía. Reclamamos tener una formación reglada y homogénea porque eso da calidad y seguridad a los pacientes. En estos momentos, en cualquier hospital de España el especialista de Urgencias y Emergencias tiene la misma formación base que un cardiólogo o un neumólogo, por ejemplo», explicó Marrón.

Sin plazas de esta especialidad en el MIR, los médicos que terminan en Urgencias y Emergencias llegan a estos puestos tras hacer su residencia en áreas como Medicina de Familia, Interna o diversas Cirugías y formarse después, «de manera voluntaria y a costa de su bolsillo», en el abordaje concreto de la urgencia. «Entre compañeros te vas formando y ayudando, pero hay que pagarse cursos para poder atender cosas concretas. Un MIR puede optar a una plaza en Urgencias en el hospital este verano, claro que sí, pero no puede hacer bien su trabajo porque hay áreas como vitales o Traumatología donde no se le puede poner si no es acompañado. Por eso se necesita una formación específica», apuntó Marrón.