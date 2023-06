Miguel Ángel Estevan (Alcañiz, 1973) es el hombre que le ha devuelto el bastón de mando al Partido Popular tras cuatro años de mandato socialista con Ignacio Urquizu. Fue la lista más votada, pero solo tenía un concejal más que el PSOE, lo que ponía en riesgo su voluntad de gobernar en solitario. Un pacto a última hora con Vox y el PAR conforma una mayoría absoluta en la capital del Bajo Aragón.

¿Se dio cuenta tarde de que no tenía la alcaldía tan cerrada como creía?

Llevaba 15 días pensando que con la abstención del concejal de Teruel Existe [Joaquín Egea anunció que se votaría a sí mismo] estaban bloqueadas todas las posibilidades de que el PSOE sumara. Confiaba en que iba a gobernar la lista más votada, pero las últimas horas fueron cambiantes y el viernes tuve que tomar la decisión de hacer un acuerdo de gobierno con Vox y con el PAR para lograr una mayoría absoluta. Estoy muy contento de haber conformado ese gobierno, que dará estabilidad a Alcañiz.

¿Cuáles son las líneas maestras de ese acuerdo de gobierno?

Lo primero es que he ofrecido concejalías a todos los grupos con representación en el ayuntamiento. Teruel Existe no ha mostrado inquietud en formar gobierno, quiere conocer cómo funciona el ayuntamiento, aunque se la voy a volver a ofrecer. El PSOE e IU tampoco quería. Vox y el PAR me dijeron que sí querían tener concejalías.

¿Le dará a Ramiro Domínguez (PAR) esa macroconcejalía de Comercio, Turismo, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que le pidió a usted y al PSOE?

No tengo ninguna duda de que Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente será para él, como me lo pidió.

¿Y Comercio y Turismo?

Eso tenemos que ver cómo lo enlazamos porque son dos comisiones y tenemos que hacer cambios. Y habrá que ver si una sola persona es capaz de llevar todo eso. Pero sí: voy a cumplir todos los requisitos que me ha pedido.

¿Qué concejalías le ha pedido Vox?

Vox me ha remitido esta mañana (por ayer) un documento en el que me pide una concejalía y alguna cosita más por ahí y voy a intentar cumplir sus expectativas, que para eso me han dado su seguridad de gobierno para estos cuatro años.

¿Qué le han pedido?

No lo hemos valorado todavía en el equipo.

¿En qué estado se ha encontrado Alcañiz?

Alcañiz necesita un cambio de aires, crear ilusión, que los alcañizanos se crean que tenemos un potencial importante. Estábamos en un momento de pasotismo, de cosas que no eran beneficiosas para la ciudad. Así se votó en las elecciones.

¿Cuáles van a ser las prioridades del nuevo ayuntamiento?

Devolver a Alcañiz la capitalidad del Bajo Aragón, una comarca que en estos cuatro años ha estado muy liderada por otras poblaciones de aquí alrededor. No quiero entrar en ninguna competencia, pero la capitalidad de Alcañiz había quedado en entredicho. Necesitamos atraer eventos, algo que no se ha hecho en estos cuatro años.

¿Qué eventos?

Ahora mismo tenemos que ir conformando una serie de ideas con el equipo de concejales.Iremos desvelándolas poco a poco.

¿Y sus primeras actuaciones?

Lo que hemos dicho en campaña. Por ejemplo, queremos hacer una nueva piscina climatizada o cubrir la pista roja para ampliar el polideportivo y desahogarlo de actividades deportivas.

Cuando Jorge Azcón visitó Alcañiz en campaña dijo que quería hacer una «apuesta importantísima» por Motorland. ¿Qué tienen en mente?

Pues aún no he podido hablar con él, pero en la última reunión que tuvimos le transmití que era muy importante tener una reunión con Dorna (la empresa promotora del mundial de MotoGP) para ver si alguno de los grandes premios que se caían, como el de La India, podía recalar en nosotros. Sé que las últimas relaciones de Dorna con el Gobierno de Aragón no han sido lo fluidas que deberían.

Parece que le tocará inaugurar el hospital de Alcañiz, que casi se lo han puesto en las manos.

Aún quedan por hacer los accesos. El gobierno actual ha dejado una licitación de entre cinco y 10 millones de euros para ello, por lo que habrá que hacerlos durante esta legislatura. El tiempo que cueste y los plazos marcarán si se puede abrir durante esta legislatura. La Sanidad es una de nuestras líneas maestras: vamos a insistir en que en los 100 primeros días del nuevo Gobierno de Aragón se modifique el pliego del transporte sanitario para que Alcañiz tenga ambulancias las 24 horas del día.

Urquizu logró llevar la Universidad a Distancia. ¿Cómo lo valora?

Ha sido una cosa importante que logró traer el anterior equipo de gobierno, pero se ha quedado en algo poco ambicioso porque solo se logró traer un aula de la UNED. También debemos recobrar las relaciones con el Instituto de Estudios Humanísticos.

¿Va a compatibilizar la alcaldía con algún otro cargo?

No, no, no, por supuesto que no. Lo prometí en campaña y a mis compañeros de grupo. Ni consejero comarcal, ni diputado provincial, ni en las Cortes.