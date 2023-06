Las dos tiendas de la cadena textil H&M en Zaragoza, situadas en los centros comerciales Grancasa y Puerto Venecia, han permanecido cerradas esta mañana durante dos horas --de 11.00 a 13.00 horas-- como consecuencia del paro parcial convocado por UGT y CCOO coincidiendo con el inicio de las rebajas, según aseguran fuentes sindicales. Protestaron así por "la negativa de la empresa a aceptar las propuestas" para mejorar las condiciones económicas de la plantilla. La movilización, apuntan, ha sido secundada por la práctica totalidad de las trabajadoras de ambos establecimientos, algo que prevén que se repita el paro de de esta tarde, de 20.30 a 22.30 horas.

"El seguimiento de los paros está siendo del 100% en Zaragoza y casi todas la tiendas en España han cerrado", aseguró Eva Turón, delegada de UGT en el comité de empresa en la capital aragonesa, compuesto por dos miembros de este sindicato y tres de OSTA. La compañía emplea a 60 personas en Aragón, casi todas ellas mujeres salvo dos hombres. Si no se reconduce la negociación, la huelga será de 24 horas esta jueves 22 de junio y el lunes 26.

El conflicto laboral ha estallado por el "atasco" en la negociación de un pacto de empresa. Los sindicatos reclaman mejoras salariales "ante la importante pérdida de poder adquisitivo" que se arrastra por la inflación. Reivindican un sistema de incentivos por ventas y fidelización de clientes, y que el plus voluntario "no sea absorbible", es decir, que no se vea diezmado por las subidas retributivas del convenio del sector textil de Zaragoza, que es el de aplicación en esta empresa y que recientemente ha sido renovado.

Falta de personal

UGT y CCOO piden igualmente un incremento del complemento por los domingos y festivos. "Ahora no compensa trabajar esos días", comenta Turón, quien remarca que las movilizaciones convocadas "no son solo por los salarios", sino también por "la falta de personal, que es brutal desde el último ere"."No se cubren bajas, lo que hace que suframos una sobrecarga de trabajo. Trabajamos mucho más por el mismo precio", lamentó.

Como consecuencia de esta situación, la sindicalista asegura que muchas compañeras han optado por irse voluntariamente de la empresa por "agotamiento". En la tienda de Grancas, según indica, ha dado este paso al menos once empleadas en los últimos meses y otra media docena en la de Puerto Venecia. El sindicato exige por ello la cobertura de las bajas laborales y las excedencias.

OSTA, contra un convenio estatal del textil

Por su parte, OSTA ha anunciado que pondrá en marcha "las herramientas sindicales necesarias para frenar" el intento de la Asociación Retail Textil España (ARTE), una patronal creada en fechas recientes, de "estatalizar" la negociación colectiva.

Según el sindicato aragonés, la pretensión de la patronal es "precarizar las condiciones de trabajo de las plantillas del sector del textil y calzado" de la comunidad autónoma, lo que afectaría a establecimientos como H&M e Inditex, entre otros. Para OSTA, "la estatalización de la negociación solo servirá para empeorarla".

"Este hecho ya ha quedado patente en numerosas ocasiones", afirma Iván Colás, responsable de la Federación de Servicios y Afines de OSTA. “Ya ocurrió cuando las patronales, con la complicidad de los sindicatos estatales, sacaron al sector de la restauración colectiva del provincial de Hostelería, y en estos momentos su salario se encuentra alrededor de 2.300 euros por debajo", afirma. La misma situación se ha dado, añade, con el recién firmado convenio de marcas de restauración moderna, "en este caso el salario es de 2.800 euros por debajo del perovincial”.