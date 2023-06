El PP y el PAR han acordado este martes crear una comisión negociadora para buscar un acuerdo programático que suponga el apoyo de los aragonesistas a la investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón. Azcón ha manifestado que cree "sencillo" llegar a un acuerdo dado que " es evidente que el PAR quiere estar en la gobernabilidad de la comunidad autónoma". El secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, ha condicionado que tal pacto llegue a buen puerto a seis medidas 'no' al trasvase del Ebro, la modificación del nuevo pliego del transporte sanitario urgente, ayudas directas a la renta de los agricultores, la defensa del modelo territorial a través de las comarcas y ayudas al funcionamiento de las empresas en Teruel, así como a autonómos y pymes. Izquierdo ha asegurado que "no se van a mover ni un ápice" de estas líneas maestras.

Azcón deberá conjugar este acuerdo con el otro acuerdo programático que el PP tiene en la mano: el que Vox le ofreció cuando Alejandro Nolasco se reunió con Azcón y cuyos puntos de interés no se dieron a conocer, al contrario que hoy con el PAR. Sobre la compatibilidad de un acuerdo programático a tres bandas, Azcón se ha remitido a que en estas reuniones "se está hablando de las cuestiones que nos unen". "Esa es la filosofía. Creo que es posible llegar a un acuerdo", ha dicho Azcón.

Pese al mal resultado del PAR en las elecciones del 28M, Azcón necesitaría el apoyo de su único diputado electo, el propio Alberto Izquierdo, para lograr una suma de 29 diputados, una mayoría simple a la que accedería al Pignatelli si Vox y Teruel Existe se abstuvieran.

Si el PP y el PAR alcanzaran un acuerdo en positivo, la formación aragonesista podría entrar a formar parte del gobierno, pese a que Azcón ha vuelto a manifestar su voluntad de gobernar en solitario e Izquierdo se ha mostrado equidistante sobre tal posibilidad: "He sido claro. No hemos hablado de consejerías, lo que me importa es qué van a hacer los consejeros. Me da igual si son del PAR o del PP, sino qué va a hacer el próximo Gobierno de Aragón y cuándo. El PAR solo exige el acuerdo programático, y cuando lleguemos a esos ríos, cruzaremos esos puentes". Azcón ha referido que "nuestra intención sigue siendo gobernar en solitario", ha referido Azcón

Sobre las negociaciones en la Diputación de Teruel y las comarcas, Azcón ha remitido que buscará un "gobierno de amplio espectro" en el que la mayoría de los turolenses se puedan ver reflejados. Ha agradecido al PAR el "tono positivo de la reunión" y los "acuerdos por los que ya entrado" en ayuntamientos y por los que siguen "trabajando en otras instituciones".

Del apoyo del PAR dependería una hipotética investidura en mayoría simple con los 28 diputados del PP, que debería sumarse a las abstenciones de los siete escaños de Vox y los tres de Teruel Existe, únicas formaciones que no han manifestado que votarán en contra de Azcón. La investidura debe realizarse antes del 23 de agosto.