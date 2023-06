Quedan solo 48 horas para la sesión constitutiva de la XI legislatura de las Cortes de Aragón y, de momento, no han trascendido los nombres de los candidatos a presidir la Cámara aragonesa ni el PP de Jorge Azcón tiene cerrado todavía un pacto que le garantice la mayoría para dirigir el Parlamento aragonés. El giro de guión producido ayer en Extremadura le hizo a más de uno dar un respingo en Aragón, pero aquí por ahora la extrema derecha guarda silencio y la variedad de alternativas y sumas es cierto que restan poder a los siete diputados de Vox. Su líder en la comunidad declinó hacer valoraciones al respecto y nada se sabe sobre cuál será su postura en la sesión constitutiva: si apoyarán al candidato del PP, si se abstendrán o se votarán a sí mismos. Enfrente, el PSOE decide mañana (en torno a las 16.30 horas) en su Ejecutiva regional si presenta un candidato alternativo con el que tratar de mostrar cuáles son los bloques en el nuevo parlamento. En Teruel Existe, pieza clave de la gobernabilidad y de la mayoría parlamentaria, también optaron ayer por guardar silencio y no responder a preguntas.

La calma tensa en estas horas previas al primer pleno de la nueva legislatura se mide por silencios y reuniones encadenadas. La de Azcón y el líder del PAR, Alberto Izquierdo, despejó ayer algunas dudas y parece que esos 29 votos podrían estar atados para el viernes. Pero si los socialistas pactaran a su vez una propuesta alternativa junto a Chunta Aragonesista y Teruel Existe, sumando 30 votos, podrían arrebatarle la Presidencia de las Cortes al Partido Popular. Todo ello, contando siempre con que Vox en ningún caso apoyará al PSOE y dando como factible su abstención.

Para elegir al presidente de las Cortes el reglamento prevé que, si no hay un candidato con mayoría absoluta, se debe repetir la votación con los dos candidatos más votados. Si se produjera un empate, los diputados deberán votar hasta en tres rondas para definir al ganador. Si ningún candidato consigue imponerse sobre su rival, en la tercera votación se daría como vencedor al candidato de la lista más votada, es decir, el del PP.

El caso extremeño y balear

La votación en la cámara extremeña, donde Vox y el PP no alcanzaron un acuerdo y votaron cada uno a su propio candidato, dejaron en manos del PSOE (a su vez, la lista más votada) la presidencia gracias al apoyo de Podemos. Una situación tras la cual la líder del PP extremeño, María Guardiola, no descarta la repetición electoral y se niega en rotundo a incluir a Vox en su gobierno. Mientras, los populares en Baleares optaron por la opción contraria: entregarle a Vox la presidencia de las Cortes para garantizarse el apoyo en la investidura del Govern balear, aunque en Vox no dicen claro todavía si cumplirán su parte para hacer presidenta a la popular Marga Prohens.

La situación en Extremadura hizo que ayer cobrara más vigor si cabe en el PSOE la opción de explorar una alternativa para la presidencia. Varios cuadros socialistas así lo señalaron, aun reconociendo que «la decisión no está tomada» y recordando que se puede dar el paso de presentar un candidato «hasta en el último momento» antes de la sesión constitutiva, prevista para este viernes a las 11.00 horas. De todos modos, en la Ejecutiva regional que se celebrará previsiblemente mañana jueves los socialistas sí elegirán a sus candidatos para una vicepresidencia de las Cortes y una secretaría, a lo que puede aspirar la segunda lista más votada el pasado 28 de mayo en las urnas, así como a su portavoz. Presentar alternativa para la presidencia no está claro todavía, pero tampoco se descarta, salvo que hasta entonces el PP anuncie un pacto con Vox o con Teruel Existe que allane su camino. Todas las opciones están sobre la mesa. «Está todo muy liado», reconocía otro parlamentario autonómico.

Ayer comenzaron también en las Cortes las reuniones informativas con los grupos parlamentarios, pensadas especialmente para los nuevos diputados, y la toma de fotos oficiales. Las citas empezaron por el PP y el PSOE, y culminan hoy con el resto de partidos, Vox, Teruel Existe, Chunta Aragonesista, el PAR, Podemos e Izquierda Unida. Unos encuentros imprescindibles en un Parlamento autonómico que en la XI legislatura tendrá 29 caras nuevas (unas diez menos que en las dos anteriores legislaturas, unos de los mandatos donde hubo más renovación). También serán las Cortes con menos mujeres desde 2015 y sube la media de edad hasta los 50 años, con un lustro más de antigüedad que en la legislatura de 2015.