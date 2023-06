Este viernes se constituyen las Cortes de Aragón. En tan solo unas horas los diputados autonómicos ya conocerán su posición en el hemiciclo tras jurar su cargo y sabrán quién compone la Mesa de las Cortes. Además, algunos elegidos comenzarán a asumir su posición como portavoces, ese importante papel para defender los intereses del partido. La mayoría de las formaciones ya han desvelado a sus seleccionados, mientras que solamente dos no desvelan todavía sus cartas.

Mayte Pérez es la elegida por los socialistas para liderar la oposición. La secretaría general del PSOE de Teruel ya sabe lo que es tener un papel relevante frente a los micrófonos de La Aljafería, ya que ha sido la portavoz del Gobierno de Javier Lambán y su mano derecha desde la consejería de Vicepresidencia. Pérez será la encargada de presionar al Ejecutivo que liderará Jorge Azcón tras formalizar su investidura.

De una vieja conocida para los socialistas a un nuevo rostro que ha revolucionado Vox en todo Aragón. Alejandro Nolasco, líder de la formación en el territorio, asume la portavocía de la ultraderecha tras aglutinar la candidatura a la presidencia el pasado 28M y al Ayuntamiento de Teruel, donde ha entrado como concejal. Concentración de poder en un solo joven que, por si fuera poco, es el número dos de Vox al Congreso de los Diputados por el Bajo Aragón.

Teruel Existe también ha optado por apostar por su cara más reconocida. Tomás Guitarte será el encargado de defender a la España Vaciada desde el atril de las Cortes en la primera legislatura de la formación dentro de La Aljafería. Guitarte abandona su escaño en el Congreso de los Diputados, pero no deja su carrera hacia Madrid, ya que figura como número dos de su formación por Teruel. Representará así a sus votantes y a los tres diputados de la formación en el parlamento regional.

Único escaño, portavoz seguro

Tres partidos no tuvieron que discutir quién iba a ser su portavoz ya que solo cuentan con un escaño. Álvaro Sanz volverá a ser la voz de Izquierda Unida en Aragón, mientras que Andoni Corrales sustituye a Maru Díaz en la izquierda alternativa que resiste en Podemos. El regreso de Corrales a las Cortes, donde ya estuvo entre 2015 y 2019, llega cargado de polémica y con críticas de voces autorizadas de la formación tras el descalabro podemista en los últimos comicios.

El tercero que se sentará como único representante de su partido es Alberto Izquierdo, que se ha convertido en la auténtica cara de un PAR que ha sobrevivido a su implosión. Pese a atravesar su peor momento, la histórica formación aragonesista sigue teniendo presencia en La Aljafería y cierto poder en la elección del Gobierno, con guiños de Jorge Azcón para buscar el entendimiento común.

Precisamente Jorge Azcón no ha decidido quién será el portavoz del Partido Popular en esta legislatura en la que se encontrará en el Gobierno, regresando con fuerza al mando tras arrasar en las elecciones. Chunta Aragonesista está en la misma situación y hasta que no constituya su grupo parlamentario -hasta ocho días desde el 23 de junio- no determinará quién es su portavoz. José Luis Soro, Joaquín Palacín e Isabel Lasobras son los diputados de CHA para esta legislatura.