El PP asegura que "no hay nada de lo que avergonzarse" tras ceder a Vox la presidencia de las Cortes de Aragón, sillón que ocupará la ultraderechista Marta Fernández tras alcanzar un pacto las dos formaciones que solo se circunscribe, aseguran, a la conformación de la mesa. Reiteran el PP y Vox que no hay nada más, que la decisión no implica un acuerdo de investidura ni por activa (con el voto a favor) ni por pasiva más allá de facilitar la negociación.

Ana Alós, la nueva portavoz del PP, ha asegurado que "no hay nada de lo que avergonzarse" en un pacto que Vox dio a conocer anoche de forma unilateral y que los populares desmintieron en primera instancia para acabar reconociéndolo después. Respecto a un pacto a dos bandas para investir a Azcón, Alós ha asegurado que no han avanzado "nada más". La portavoz popular ha mantenido la posición de que Azcón sigue queriendo un gobierno en solitario y que "en eso trabajamos" porque aún "no se ha firmado ni un solo documento programático escrito". Y a pesar de ello, el PP ha cedido la presidencia del Parlamento autonómico a Vox para convertir a Marta Fernández en la segunda autoridad de Aragón porque, según la popular, "hemos cumplido con lo que históricamente ha pasado en esta mesa".

Alós ha referido que con la constitución de la mesa sale "una representación de la mayoría de cambio que salió en las urnas" y eso es "lo único que se ha reflejado".

Por su parte, Alejandro Nolasco ha insistido en que "lo fundamental es el programa, no los sillones", pese a que su primera exigencia en la negociación con el PP ha sido precisamente un sillón, el de la presidencia de las Cortes. En cualquier caso, Nolasco ha admitido que "ya se ha abierto la mesa de negociación para la investidura, con más comunicación", ya que ha remitido a Azcón "un documento con medidas generales". En cuanto al pacto que podría firmar con el PP, ha asegurado que el trasvase del Ebro no se incluirá y ha referido que se tratan de "acuerdos minuciosos".

Respecto al hecho de que Fernández haya borrado sus cuentas de redes sociales horas antes de que su nombre se diera a conocer para evitar que se conocieran sus mensajes antivacunas y negacionistas, Nolasco ha dicho: "Las opiniones que uno puede tener como ciudadana o diputada no son las mismas que si eres presidenta de las Cortes. Todas las comunicaciones y su forma de expresarse evidentemente será más institucional. Es una decisión personal de eliminar las cuentas y un nuevo perfil institucional".

La entrega del PP a Vox para que la diputada Marta Fernández se convierta en presidenta de las Cortes de Aragón ha soliviantado a casi la mitad del arco parlamentario que este viernes se constituía, bien por ser una "mala noticia" para la casa del pacto en Aragón, bien porque es un "acuerdo soterrado" que esconde un camino directo a la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón con el beneplácito de Vox, sea con la extrema derecha dentro o fuera del gobierno.

"Es la constatación de un acuerdo soterrado que avergüenza al PP. El PP ha apoyado a una presidenta de Vox de la que espero que el hábito haga al monje, porque no la avala ni el respeto ni la moderación", ha señalado la nueva portavoz del PSOE, Mayte Pérez, número dos de Javier Lambán en su última legislatura como presidente. "Instamos y exigimos que de manera transparente nos digan el acuerdo al que han llegado. La imagen de Aragón en lo político es bastante lamentable, está dejando que desear", ha criticado con vehemencia Pérez, quien ha aprovechado para exigir que se articule "un gobierno de estabilidad".

En términos similares se ha expresado el portavoz de CHA este viernes, José Luis Soro, quien ha calificado de "pacto de la vergüenza" el acuerdo alcanzado ayer in extremis entre la derecha. "Pobre Aragon, no nos merecemos estos, este espectáculo lamentable y chabacano. Las Cortes son algo muy serio, son la principal institución de Aragón que no merecen que se haya frivolizado por PP y Vox", ha expresado Soro. Sobre la presencia del enviado de Santiago Abascal para supervisar la negociación en Aragón, Jorge Buxadé, Soro ha dicho que le parece "un escándalo" el hecho de que "un antiguo militante falangista venga a poner orden y controlar que todo se hace bien". Lo que ha ocurrido no es solo la Mesa de las Cortes, marca lo que vamos a vivir los próximos meses y años. Azcón es rehén de Vox, ha abierto la puerta y Vox ha entrado hasta la cocina. Azcón está muy feliz y contento con este pacto, porque Azcón podría ser militante de Vox", ha dicho el aragonesista.

Tomás Guitarte, el portavoz de Teruel Existe, la formación de la que el PP necesitaría la abstención para investir a Jorge Azcón junto a la de Vox si la extrema derecha no le apoyara, ha señalado que "preside la Mesa de las Cortes una persona que no cree en ellas. "Queremos hacer hincapié en que nadie, ninguna formación política que critica que se pacte con Vox, hace nada por evitarlo. En manos de muchos de los que hoy protestan por el avance de la ultraderecha habría estado evitar que tengan responsabilidad en el gobierno", ha criticado Guitarte.

Álvaro Sanz, portavoz de IU, ha calificado de "mala noticia que la ultraderecha tenga la presidencia de las Cortes", mientras que el único diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha señalado que "hoy es un día triste para Aragón en el que pierde la democracia".