Partido Popular y Vox han cerrado el primer capítulo de su relación para llevar a Jorge Azcón hasta el Pignatelli. Con Marta Fernández al frente de las Cortes se abre el momento de hablar del nuevo Ejecutivo, ya que ambas formaciones insisten en que aún no se ha hablado ni de investidura ni de programa.

La portavoz en las Cortes de los populares, Ana Alós, aseguró que su partido «sigue trabajando con todas las fuerzas políticas con las que se ha hablado», incluyendo en ese cesto de negociadores a Teruel Existe y el PAR. Socios que, a priori, pondrían más fácil el principal objetivo de los populares: no ceder ninguna consejería.

«Jorge Azcón siempre ha defendido que quiere un gobierno en solitario y seguimos trabajando en ello», concretó la portavoz popular, que insistió que hasta la fecha «no se ha firmado ni un solo documento programático con Vox». Tampoco, por supuesto, con ningún otro partido. No hay prisa en unos populares que no han querido adelantar la fecha del próximo encuentro con la ultraderecha, «porque todavía no la hemos fijado y hasta ayer por la noche estábamos resolviendo el pacto por la Mesa de las Cortes». Sin días en rojo en el calendario, Alós tampoco quiso poner fecha a la investidura: «¿Por qué no se va a poder hacer antes del 23 de julio? Es una opción».

En el otro lado de la conversación, más de lo mismo, aunque Nolasco sí que dio algunos detalles más. «Ya se ha abierto la mesa de negociación para la investidura y yo he pasado un documento con unas medidas generales», dijo el líder de Vox, que sacó pecho de haber redactado ese texto en solitario. Sin padrinos, pese a la presencia en el acto de Jorge Buxadé, vicepresidente de la formación y principal agente negociador en todas las comunidades.

«Haremos una negociación por dos bloques, con ideas generales y luego iremos desgranando todo», resumió Nolasco, que ve su acuerdo con el PP como una conversación «de puntos minuciosos, no de brocha gorda». En ese texto que ya tienen los populares no está el trasvase del Ebro, como sí ocurre en el caso valenciano respecto al Turia, según aseguró Nolasco.

Antes de la constitución de las Cortes, Buxadé atendió a los medios de comunicación y criticó a su socio prioritario. «Cuando tienen voluntad de negociar y buena fe las cosas funcionan», admitió el vicepresidente de la formación, que puso como objetivo «llegar a acuerdos para fijar nuevas políticas y cambiar muchas materias».

La presencia de Buxadé no gustó en otros partidos. José Luis Soro, de Chunta Aragonesista, afirmó que era «un escándalo que venga un antiguo militante falangista a poner orden y controlar que todo se hace bien».