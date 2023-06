-Hoy termina el curso escolar en Aragón. ¿Qué balance hace?

-Ha sido un curso por fin de normalidad y sin covid, que parece que nos olvidamos de dónde venimos. En general, hemos mantenido la continuidad de la legislatura y me siento relativamente satisfecho porque, a pesar de la pandemia, hemos seguido trabajando en aquellas propuestas que nos planteamos al inicio. Hace poco ha salido, por ejemplo, la tasa de abandono escolar prematuro y en Aragón estamos en un 11,4%, cuando en 2015 era de un 19,5%.

-Ocho años de legislatura dan para mucho, ¿con qué logro o iniciativa educativa se queda?

-Sin duda, el impulso de los protocolos de prevención de la ideación suicida, la violencia sexual o el acoso. El futuro de la educación debe poner el foco en el bienestar emocional de los estudiantes. Hay que temer amplias miras porque esa política pasa por la educación y la pedagogía de los cuidados. Ese es el principal reto porque tenemos que informar a la sociedad de lo que sucede, aunque el problema emocional de los jóvenes no solo es responsabilidad del sistema educativo, sino que compromete a la sociedad en general. Hay que informar y publicar los datos, con transparencia, porque esa información es útil para consolidar y concienciar sobre la salud mental. Ahora estamos en un momento de actuación, pero el objetivo debe ser la prevención. También hemos culminado todas las infraestructuras educativa de la zona sur de Zaragoza, dejando algunas en licitación o en ejecución ya, y hemos afianzado la escolarización temprana, entre otras cosas. Eso también es satisfactorio.

-¿Qué cuestiones quedan en el tintero?

-Se nos ha quedado pendiente un gran plan de apoyo para el alumnado más vulnerable fuera del horario escolar. Existe el proyecto de gratuidad de comedor y libros, pero hay que abordar un plan mucho más ambicioso de apoyo educativo con actividades extraescolares o elementos que iguales la equidad entre estudiantes. Debemos abordar la equidad como elemento de innovación educativa porque no la ponemos en el centro, la brecha social será mayor. Espero que el debate educativo de los próximos años se haga en un espacio multidisciplinar, dejando de lado debates estériles y que no aportan nada, con la equidad como meta.

-Una de las cosas que dejan más avanzada es el auge en la FP…

-Hemos crecido más de un 30% de alumnos en cuatro años. Todavía hay camino por avanzar, pero sin duda la FP se ha convertido en un pilar fundamental muy vinculado al empleo. En cuatro años hemos ofertado 100 titulaciones nuevas y hemos dejado de lado ese eslogan de ‘vamos prestigiar la FP’ porque eso significa que no tiene prestigio, y no es así. Hemos acertado en darla a conocer porque tiene un futuro profesional muy potente. Los alumnos que terminan una FP y tienen empleo, pero además muchos siguen con la carrera profesional y cuando terminan un ciclo continúan con otro. Eso ha influido mucho en la tasa a la baja del abandono escolar prematuro. También hemos inaugurado ya la sede del Campus Digital, que es otro proyecto de legislatura, y que va a ser el buque insignia de la FP.

-Con los sindicatos también deja cerrado el acuerdo de la reducción horaria a partir del próximo curso. ¿Ha sido complicado?

-Mi relación con los sindicatos se extiende más allá de 20 años por los diferentes puestos que he ocupado. Si algo he hecho en este tiempo ha sido hablar y negociar con ellos. El tema de la jornada lectiva era una reivindicación pendiente porque fue una medida del PP y queríamos haberlo abordado antes. Fuera de la sectorial me reuní con ellos en su momento y les trasladé que todos nuestros fondos y recurso había que volcarlos en la pandemia. Hemos estado casi tres años con ese objetivo pendiente y al final se consiguió. Esta legislatura se ha recuperado el clima de diálogo que nos ha permitido avanzar en muchos acuerdos. Las relaciones siempre han sido cordiales y lo más importante es reconocer la importancia de las relacione laborales.

-¿Qué espera del nuevo Gobierno de Aragón en el plano educativo?

-Me gustaría que se mantuviera la inversión en educación y se crea en ella. Los debates deben ser de amplias miras y no de regates cortos. Hemos de gestionar una educación sin brechas ni enfrentamientos, con la equidad como objetivo.

-¿Teme que la escuela pública se vea perjudicada con la derecha en el Ejecutivo?

-El alumnado debe estar en el centro de las políticas públicas, independientemente de su escolarización. Como gobierno, hemos demostrado que la educación pública es fundamental y la prioridad, pero puede convivir con la concertada. No me gustaría que nadie se pusiera el eslogan de defensor de la concertada porque lo que se tiene que hacer es defender la educación. Se puede vivir con los dos modelos, con políticas comunes, teniendo en cuenta de que lo primero es la pública porque atiende todas las necesidades.

-Su etapa también termina. ¿Va a volver a las clases?

-Sí, por encima de todo siempre he dicho que soy profesor. Empecé así mi profesión y volveré a mi centro educativo a seguir como docente de Formación Profesional. Es un reto importante, pero afronto con ilusión esa vuelta a las aulas que me va a permitir seguir disfrutando de la educación