Poco más de seis minutos ha durado el discurso de la nueva presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de Vox, que será la segunda autoridad de Aragón tras el pacto alcanzado 'in extremis' entre la ultraderecha y el Partido Popular. Fernández ha pedido a los diputados de la undécima legislatura "altura de miras", ha reclamado el "respeto de todas las opiniones" y se ha comprometido a "priorizar el entendimiento de las ocho fuerzas políticas" con presencia en la institución. Un discurso, de inicio, alejado de los extremismos que han venido caracterizando hasta ahora la trayectoria política de Fernández.

La candidata de Vox ha expresado su "más sincero agradecimiento a quienes han pensado que reúno las cualidades para presidir esta Cámara y a aquellos que habéis apoyado con vuestro voto esa decisión". "Ser presidente de las Cortes de Aragón es uno de los mayores retos y responsabilidades que puede abordar un representante político y, por ello, les pido paciencia y colaboración para el buen funcionamiento de la institución", ha dicho Fernández, que se refiere a sí misma como presidente en lugar de presidenta.

La diputada de Vox ha tenido palabras también para los 32 diputados que no la han apoyado con sus votos. "Quiero agradecer el talante democrático de quienes han votado de forma negativa esta investidura. La discrepancia es clave en una cámara parlamentaria siempre que se plantee desde el respeto y las buenas formas", ha expresado, con la voluntad de que se pueda menter un buen tono 2incluso en los momentos de mayor desencuentro", anticipando que los habrá.

Alejada del discurso contra las autonomías

La nueva presidenta de las Cortes de Aragón se ha alejado en este caso de los posicionamientos de su partido que abogan por reducir a su mínima expresión los parlamentos autonómicos. "Las Cortes de Aragón, en esta undécima legislatura, deben seguir siendo la casa de todos los aragoneses, que tendrán voz a través de los diputados. Este concepto tan básico no pueden perderlo de vista ni los parlamentarios que integran el Gobierno de la Comunidad Autónoma ni aquellos que ejercen la oposición", ha petido.

Y ha recordado que todos los diputados gozan de la misma legitimida, la que otorgan las urnas y los votos de los ciudadanos. "La composición del hemiciclo refleja las mismas complejidades que observamos a pie de calle porque es fruto de la voluntad de la ciudadanía. Todos nosotros estamos aquí porque así lo han decidido los aragoneses. Solo por eso, las opiniones de cada una de sus señorías merecen respeto", ha añadido Fernández. Y ha insistido en pedir "respeto para todas las opiniones", claro está, incluidas las del partido ultra, pese a que a menudo se alejan del respeto a los derechos humanos.

"Espero que estos cuatro años discrepemos, pero también que respetemos todas las opiniones, tanto las del vecino de escaño como las que llegan desde las antípodas ideológicas de cada uno. Porque, aunque representamos distintas siglas, todos los presentes deseamos y buscamos la prosperidad de Aragón. Y es que esta tierra tiene ante sí retos mayúsculos", ha reconocido.

Entre otras cuestiones, ha señalado las necesidades en sanidad, el acceso a los distintos servicios "limitado por el código postal" y ha asegurado que se marca como "objetivo prioritario la igualdad efectiva de todos los aragoneses" y el "desarrollo económico de las comarcas y de todos los municipios, tanto el más grande como el más pequeño", de nuevo, alejándose de las posiciones centralistas habituales de Vox, que exige siempre reducir la estructura territorial de las administraciones, como las comarcas. "Eso sí, no perdamos de vista que la creación de riqueza debe respetar la voluntad del territorio", ha defendido también.

Por último, ha pedido a los parlamentarios "no caer en la monotonía". "Seamos imaginativos y trabajemos con denuedo para desarrollar el potencial de Aragón y poner el bienestar de todos los aragoneses por encima de cualquier otro objetivo", ha manifestado.

Ser "tajante" con los debates 'afilados'

Se augura una legislatura de posiciones encontradas, con un previsible Gobierno del PP en minoría. Ante esta situación, Fernández ha anticipado que "el debate se afilará y me tocará ser tajante". "Les pido perdón de antemano y agradezco su comprensión, como también les pido respeto al reglamento, que sin duda regirá mi labor. Los aragoneses, a los que nos debemos, nos exigen altura de miras. Que cuidemos las formas. Si no lo hacemos, si no cumplimos con ese mandato, corremos el riesgo de empujar a los ciudadanos hacia la desafección política", ha asumido.

"Y no es ningún secreto que esa desafección nunca adopta una deriva constructiva. Desde esta posición me comprometo priorizar el entendimiento entre las ocho fuerzas políticas con representación", ha anunciado, con la intención de lograr un "Aragón más próspero", ha concluido, antes de dar por constituidas las nuevas Cortes de Aragón.