La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha cuestionado "hasta dónde llegan los principios del PP" por sus pactos con Vox y porque haya apoyado que ese partido ocupe la presidencia de los parlamentos de Aragón o Baleares.

Alegría ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en la localidad riojana de Casalarreina, donde ha asistido al final del curso escolar y ha visitado las obras del nuevo colegio del municipio, que entrará en funcionamiento en septiembre.

Ha criticado que al PP "no le parezca importante que la segunda institución de cualquier comunidad autónoma, como los casos de Baleares o Aragón, esté presidida por Vox". "Escucho a dirigentes del PP darle una nula importancia a quien preside una institución en la que se debaten y se aprueban las leyes que tienen reflejo en el día a día de los ciudadanos".

En esta línea ha llamado la atención sobre "lo que hemos tenido que escuchar de esas personas" -que van a presidir parlamentos- como "el que las mujeres somos más beligerantes por no tener pene", en el caso de Baleares "o el que la presidenta de las Cortes de Aragón haya borrado sus redes sociales en las que claramente insultaba a los migrantes y a las mujeres".

"Estos son los aliados del PP", ha subrayado la portavoz del PP, para quien desde el pasado 28 de mayo, entre los populares y Vox "asistimos al baile de principios por sillones" y "se ha desterrado de los documentos firmados con Vox cualquier mención a la lucha contra la violencia de género o por la igualdad" y "también se destierra el cambio climático o se señala a los migrantes".

Se trata de "la vuelta de las políticas más retrógradas que hace mucho tiempo que no veíamos en este país" porque "cuando los principios no existen o son débiles, rascas un poquito y sale la incoherencia" que es "lo que le pasa a un PP para el que lo que no vale en Valencia sí vale en Extremadura".

Menos valor "que un euro de madera"

Dentro de sus críticas a los acuerdos entre PP y Vox ha aludido también a "la cantinela" que repetía Feijóo" de que "gobierne la lista más votada" pero "hemos comprobado que su palabra tiene menos validez que un euro de madera" porque "en Extremadura los ciudadanos votaron al PSOE y si el PP fuera coherente con su palabra hoy tendríamos un presidente socialista" y "lo mismo ha pasado en 53 ayuntamientos".

Ha aludido también a las propuestas lanzadas para realizar debates electorales y ha incidido en que "en democracia lo más importante es que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de unos y otros".

"Escucho el raca raca del PP de que su proyecto es derogar el 'sanchismo', pero no quieren debatir con Sánchez y creo que los ciudadanos deben saber qué es eso, si quieren que se revaloricen las pensiones, que siga en pie la reforma laboral o que haya becas para un millón de jóvenes".

Por eso "desde el primer momento hemos dicho sí al cara a cara que han pedido más de cuatro grandes grupos de comunicación y desde el PP solo vemos excusas de mal pagador porque no quieren debatir o no le quieren decir la verdad a los ciudadanos de lo que harán si gobiernan a partir del 23 de julio".