Teresa Millán: «La hipnosis no quita el dolor del parto, pero te ayuda a gestionarlo»

Teresa Millán es la única profesional que imparte en Zaragoza clases de hipnoparto, una serie de técnicas que facilitan dar a luz a las mujeres sin miedos y que se ha popularizado de la mano de la presentadora Cristina Pedroche.

¿Qué es el hipnoparto del que usted da clases y ahora parece estar tan de moda?

Es una preparación que ayuda a la mujer a afrontar el parto de su bebé sin miedos. Se trata de llegar con calma, con confianza y sin miedo.

¿Y esto se logra hipnotizando a la mujer embarazada?

Interviene la hipnosis, pero no como uno se la imagina, con péndulos y demás. Se trata de autohipnosis, con meditaciones guiadas para alcanzar un estado de relajación. Los tres pilares de esta técnica son la información, basada en evidencia científica; eliminar miedos y creencias negativas en torno al parto y unas herramientas, entre ellas la autohipnosis, para prepararse. Con la información sobre el proceso del embarazo y el parto, la mujer puede tomar decisiones sobre ese momento y mantener la calma. Si tú sabes cuánto dura una contracción, y cómo y por qué se produce, no vas a tener miedo cuando llegue, sabrás reconocerla y estarás más tranquila. En cuanto a lo s miedos, sobre todo al dolor, se dan recursos no farmacológicos para reducirlo, como pueden ser masajes, el uso de agua caliente... Y la meditación es una herramienta muy útil para visualizar cuáles son tus miedos y transformarlos en positividad.

Entonces no consiste en hipnotizar a la mujer para que no sienta dolor...

No, no (ríe), no es como lo que vemos en televisión, yo también era un poco escéptica al principio, pero no tiene nada que ver. La hipnosis trata de llegar al subconsciente para eliminar creencias erróneas, pero no elimina el dolor, te mantiene relajada para que sepas gestionarlo. Te da pautas, a lo largo del embarazo por ejemplo utilizamos audios para que vayas trabajando la relajación, y afirmaciones positivas que se repiten como un mantra. También es muy importante que se involucre el acompañante, sea la pareja, la madre o quien sea, porque un gran componente del parto es emocional, hormonal, y si el otro tiene miedo esa emoción se contagia; por ejemplo se trabaja cómo vocalizar el grito para relajar la mandíbula y con ella el periné, y que el acompañante sepa que el grito no es de sufrimiento, es solo de dolor puntual.

¿Ha notado que la llaman más desde que Cristina Pedroche mencionó la técnica, se ve como algo novedoso?

Lo de Cristina Pedroche se ha notado mucho, sí , tanto a nivel de mujeres que han escrito como de centros de yoga o de fisioterapia que se han interesado en incorporar el hipnoparto. Pero no es una técnica nueva, la creó hace muchos años, a finales de los 50, una doctora en Estados Unidos, y en países anglosajones se ofrece en los seguros desde los 70 o los 80, con un modelo más de autonomía de la mujer y parto natural; aquí es más intervencionista y medicalizado, lo primero es que te manden al hospital y te pongan la epidural, así que se ha dado menos.

¿Entonces es una técnica pensada solo para el parto natural?

No tiene por qué, las herramientas sirven igual para tener recursos, por ejemplo si la epidural no hace efecto o si hay una cesárea. Pero incluso si va todo bien, ayuda a evitar intervenciones innecesarias si, digamos, tu parte no se paraliza por efecto del miedo. Eso no impide que si hay algún factor físico, como que el bebé no encaje bien o no pueda rotar, tenga que haber intervención médica. Al final se trata de que la mujer, decida como decida dar a luz, lo viva con tranquilidad.